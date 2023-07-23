Модель Джоди Кидд получила разряд тока в миллион вольт на съёмках рекламы KiaЗрелищный трюк оказался полностью безопасным
Модель Джоди Кидд получила разряд тока в миллион вольт на съёмках рекламы Kia. Флагманский электрокроссовер Kia EV9 оказался весьма динамичным — топовая версия модели оснащена двухмоторной силовой установкой мощностью 385 лошадиных сил и батареей на 99,8 киловатт-час. Чтобы продемонстрировать потенциал своей модели, южнокорейский автопроизводитель решился на рискованный трюк и привлёк к рекламе известную британскую модель и телеведущую Джоди Кидд, которая получила разряд электрического тока в миллион вольт.
Девушку облачили в костюм из кольчуги, сыгравший роль клетки Фарадея, которая защитила тело от мощнейших разрядов тока, а заодно позволила получить зрелищные кадры. На съёмках Джоди Кидд выпускает из своих пальцев разряды электричества, источником которого и стал Kia EV9.
«Удар током был одним из самых ужасных поступков, которые я когда-либо делала, но это довольно удивительный опыт. Немногие могут сказать, что их тело пропускало миллион вольт и они могли выстреливать молниями из своих пальцев!», — прокомментировала необычную рекламу британская модель.