Модель Джоди Кидд получила разряд тока в миллион вольт на съёмках рекламы Kia

«Удар током был одним из самых ужасных поступков, которые я когда-либо делала, но это довольно удивительный опыт. Немногие могут сказать, что их тело пропускало миллион вольт и они могли выстреливать молниями из своих пальцев!», — прокомментировала необычную рекламу британская модель.