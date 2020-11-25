Kia Ceed обзавелся новыми моторами

В Европе семейство Ceed представлено хэтчбеком, универсалом, шутинг-брейком ProCeed, а также кроссовером XCeed. Турбомотор Smartstream 1.5 T-GDI (160 сил, 253 Нм момента) с непосредственным впрыском топлива стал доступен для всех четырех вариантов кузова, включая версию GT-Line. Он предлагается как в бензиновом варианте, так и в составе новой гибридной силовой установки EcoDynamics+, выполненной по схеме «мягкого» гибрида. В гамме двигателей он займет место устаревшего 1,4-литрового T-GDi. Пару агрегату составляет механическая трансмиссия либо семиступенчатый «робот» 7DCT с двумя сцеплениями.
Для всего семейства Ceed «мягко-гибридная» установка будет доступна с роботизированной коробкой передач, а на модели XCeed ее также предложат с «интеллектуальной» механикой iMT.
Kia
Пятидверный хэтчбек Ceed, укомплектованный новым мотором 1.5 T-GDi в сочетании с механикой, набирает первую «сотню» за 8,4 секунды, а вариант с «роботом» – за 8,6 секунды. Показатели Ceed Sportswagon и ProCeed одинаковые и составляют 8,6 секунды (с механикой) или 8,8 секунды (с 7DCT). Кроссовер XCeed с механикой или «роботом» разгоняется до 100 километров в час за девять или 9,2 секунды соответственно.
Кроме того, Ceed в кузове хэтчбек и универсал теперь можно заказать с литровым мотором T-GDi в «мягко-гибридном» варианте, мощность установки составляет 120 лошадиных сил. Такиt модификации предлагаются только с 7DCT. У хэтчбека Ceed разгон до 100 километров в час занимает 11,2 секунды, а у универсала Ceed Sportswagon – 11,3 секунды.
Motor.ru
Помимо упомянутых установок, Kia Ceed, в зависимости от рынка, комплектуется обновленным 120-сильным двигателем 1.0 T-GDi. Хэтчбек, седан и кроссовер можно заказать в вариантах с «мягко-гибридной» системой на базе 136-сильного дизеля. Топовый 204-сильный мотор объемом 1,6 литра устанавливается на Ceed GT и ProCeed GT, а в ряде стран и на XCeed.
В России хэтчбек и универсал Ceed продаются с «атмосферником» 1,6 литра мощностью 128 лошадиных сил соответственно в паре с шестиступенчатой «механикой» и шестидиапазонной автоматической коробкой передач, а также 140-сильным мотором 1.4 в сочетании с «роботом» 7DCT. XCeed можно купить с мотором 1.4 (123 силы) и автоматом, а ProCeed, помимо упомянутого 140-сильного агрегата, комплектуется двигателем 1.6 на 200 лошадиных сил, который работает с 7DCT.