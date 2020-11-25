Kia Ceed обзавелся новыми моторами

В Европе семейство Ceed представлено хэтчбеком, универсалом, шутинг-брейком ProCeed, а также кроссовером XCeed. Турбомотор Smartstream 1.5 T-GDI (160 сил, 253 Нм момента) с непосредственным впрыском топлива стал доступен для всех четырех вариантов кузова, включая версию GT-Line. Он предлагается как в бензиновом варианте, так и в составе новой гибридной силовой установки EcoDynamics+, выполненной по схеме «мягкого» гибрида. В гамме двигателей он займет место устаревшего 1,4-литрового T-GDi. Пару агрегату составляет механическая трансмиссия либо семиступенчатый «робот» 7DCT с двумя сцеплениями.

Для всего семейства Ceed «мягко-гибридная» установка будет доступна с роботизированной коробкой передач, а на модели XCeed ее также предложат с «интеллектуальной» механикой iMT.