Рассекречены хэтчбек и седан Kia EV4: они полностью электрические

Рассекречены хэтчбек и седан Kia EV4: они полностью электрическиеПолноценная премьера новинок Kia намечена на 27 февраля
И хэтчбек, и седан выдержаны в фирменной стилистике Opposites United («единение противоположностей»). Спереди электрокары идентичны: вертикальные блоки передней оптики с тонкими светодиодными полосками дневных ходовых огней, глянцевая черная планка вдоль линии капота, строгий, не перегруженный деталями бампер и решетка в нижней части с крупной сеткой. Хром в экстерьере отсутствует — вместо него используется черный глянец.
В профиль хэтчбек выглядит стандартно. У него короткие свесы, вставки за задними стойками, широкий спойлер над задним стеклом и защитные накладки на арках, порогах и бамперах, а дверные ручки выдвижные. А вот седан сбоку куда интереснее: у него обтекаемый кузов с низкой линией капота, покатой крышей, переходящей в длинный, слегка приподнятый «хвост», который венчает спойлер. Форма задних фонарей у четырех- и пятидверки разная.
На фотографиях седан запечатлен в спортивном исполнении GT-Line, которое, по всей видимости, отличают 19-дюймовые диски и более агрессивный обвес. Интерьер EV4 пока не рассекречен, но известно, что в отделке будут применяться экологически чистые материалы — переработанный хлопок и натуральные красители.
По неофициальным данным, для EV4 предложат два варианта батарей емкостью 58,3 и 81,4 киловатт-часа, а в движение электрокар будет приводить 201-сильный электромотор, установленный на передней оси. Больше подробностей появится в ближайшие недели.