Рассекречены хэтчбек и седан Kia EV4: они полностью электрические

В профиль хэтчбек выглядит стандартно. У него короткие свесы, вставки за задними стойками, широкий спойлер над задним стеклом и защитные накладки на арках, порогах и бамперах, а дверные ручки выдвижные. А вот седан сбоку куда интереснее: у него обтекаемый кузов с низкой линией капота, покатой крышей, переходящей в длинный, слегка приподнятый «хвост», который венчает спойлер. Форма задних фонарей у четырех- и пятидверки разная.