Раскрыты характеристики большого электрического вседорожника Kia EV9

Раскрыты характеристики большого электрического вседорожника Kia EV9Kia заспойлерила серийный EV9
Kia готовит к премьере серийный электрический вседорожник EV9, который станет самым крупным в линейке. Незадолго до дебюта, запланированного на 2023 год, компания заспойлерила некоторые технические характеристики электрокара, например, то, что он получит силовые установки мощностью от 200 до 400 лошадиных сил. Можно будет выбрать и количество мест в салоне – шесть или семь. Известен даже предварительный диапазон цен – от 56 до 73 тысяч долларов (3,8-5 миллиона рублей).
Характеристики пока не представленного электрического SUV содержались в анкете, которую Kia предложила заполнить американским владельцам Telluride – по всей видимости, именно они являются целевой аудиторией EV9. В опросе были приведены несколько возможных модификаций электромобиля.
Базовым указали семиместный EV9 с 200-сильной установкой, запасом хода в 350 километров и разгоном с места до 60 миль в час (97 километров в час) за 8,9 секунды. «Средний» внедорожник получит такую же установку, но будет более дальнобойным – 470 километров. Он разгоняется до 60 миль в час за 8,5 секунды, а его салон рассчитан на шестерых человек – с раздельными креслами на втором ряду.
Предсерийный прототип Kia EV9
Kia
Более мощный вариант Kia EV9 будет приводить в движение установка на 400 сил, при этом крутящий момент варьируется в зависимости от версии от 515 до 650 Нм. Заявленное время разгона топового электрокара – 5,2 секунды. У промежуточной версии салон будет шестиместным, а самой дорогой положена посадочная формула 2+2+2 и 21-дюймовые диски. Запас хода составит 420 или 380 километров.
Kia EV9 ожидается на рынке в конце 2023 года. К моменту запуска модели компания может пересмотреть не только комплектации, но и цены.