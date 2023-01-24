Раскрыты характеристики большого электрического вседорожника Kia EV9

Характеристики пока не представленного электрического SUV содержались в анкете, которую Kia предложила заполнить американским владельцам Telluride – по всей видимости, именно они являются целевой аудиторией EV9. В опросе были приведены несколько возможных модификаций электромобиля.

Базовым указали семиместный EV9 с 200-сильной установкой, запасом хода в 350 километров и разгоном с места до 60 миль в час (97 километров в час) за 8,9 секунды. «Средний» внедорожник получит такую же установку, но будет более дальнобойным – 470 километров. Он разгоняется до 60 миль в час за 8,5 секунды, а его салон рассчитан на шестерых человек – с раздельными креслами на втором ряду.