Kia перестанет выпускать спортивные бензиновые модели GT

Kia перестанет выпускать спортивные бензиновые модели GTПокупателям спортивных машин нужно привыкать к электрокарам
Роланд Риверо объяснил, что Kia вынуждена учитывать глобальную ситуацию ужесточения норм выбросов диоксида углерода, поэтому научно-исследовательские центры компании «пытаются ответственно подойти к вопросу удовольствия от вождения». По мнению руководителя марки электрифицированный продукт может обеспечить ощущения, аналогичные автомобилям с ДВС, пусть даже с «некоторыми компьютерными технологиями».
Хот-хэтчи всё сложнее обосновать с точки зрения бизнеса, если взять во внимание глобальный тренд [на электрификацию] и учесть правила выбросов CO2. Вдобавок, покупатели предпочитают кроссоверы традиционным легковым автомобилям, поэтому в линейке и станут появляться компактные «заряженные» электромобили вроде Kia EV3 GT. Будущее спортивного суббренда связано с электрифицированными моделями.
Сейчас сочетание Kia GT не всегда подразумевает полностью электрическую силовую установку, а в перспективе в гамме могут появиться высокопроизводительные гибриды. По слухам, бензин-электрическая силовая установка дебютирует на одной из моделей Hyundai N, но официально этот факт не подтвержден.