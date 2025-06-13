Kia перестанет выпускать спортивные бензиновые модели GT

Покупателям спортивных машин нужно привыкать к электрокарам

Kia покончит с «заряженными» бензиновыми моделями линейки GT. Руководитель австралийского филиала марки Роланд Риверо заявил журналистам, что отказ от ДВС является частью «глобальной» стратегии концерна Hyundai в ответ на ужесточение экостандартов. «Даже префикс N всё чаще применяется к электрифицированным продуктам, на то есть ряд причин», — заявил представитель Kia. Так что о топливных моделях Stinger GT и K3/Cerato GT можно забыть.