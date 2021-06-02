Огромный экран и сканер отпечатков пальцев: Kia раскрыла интерьер обновленного K9

Еще одна необычная функция — удаленный доступ к камерам кругового обзора автомобиля через мобильное приложение. В Kia объяснили, что таким образом владелец может проверить обстановку вокруг машины. В том же приложении можно отследить местоположение автомобиля и удаленно запустить двигатель.

В числе других изменений — улучшенная шумоизоляция за счет установки более толстых стекол, кресло правого заднего пассажира повышенной комфортности и новые возможности персонализации интерьера.