Огромный экран и сканер отпечатков пальцев: Kia раскрыла интерьер обновленного K9

Огромный экран и сканер отпечатков пальцев: Kia раскрыла интерьер обновленного K9Флагманскому седану обещаны инновационные функции, например, удаленный доступ к камерам кругового обзора
Самым заметным нововведением в салоне стал сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы, диагональ которого увеличилась с 12,3 до 14,5 дюйма, причем обновления «мультимедийки» теперь загружаются из облачного хранилища. Также будет внедрен сканер отпечатка пальца для идентификации водителя. Так система определит, кто за рулем, и приведет настройки в соответствие с заложенными в памяти, от положения кресла, зеркал и руля до музыки и температуры. Также с помощью отпечатка пальца можно будет совершать платежи при покупке платного контента.
Еще одна необычная функция — удаленный доступ к камерам кругового обзора автомобиля через мобильное приложение. В Kia объяснили, что таким образом владелец может проверить обстановку вокруг машины. В том же приложении можно отследить местоположение автомобиля и удаленно запустить двигатель.
В числе других изменений — улучшенная шумоизоляция за счет установки более толстых стекол, кресло правого заднего пассажира повышенной комфортности и новые возможности персонализации интерьера.
Фото: Kia
Снаружи рестайлинговый K9/K900 можно узнать по радиаторной решетке большего размера, зауженной головной оптике, лишившейся сдвоенных ходовых огней, и задним фонарям, которые теперь соединены светящейся полосой с хромированной линией почти во всю ширину кузова.
Ожидается, что в Южной Корее обновленный K9 сохранит прежний «атмосферник» V6 объемом 3,8 литра и битурбированный мотор V6 3.3, которые на дорестайлинговом седане выдают 315 и 370 лошадиных сил соответственно. При этом топовый атмосферный двигатель V8 объемом 5,0 литра (425 силы), по слухам, исчезнет из гаммы.
В Южной Корее модель поступит в продажу 3 июня и будет стоить в пересчете на рубли от 3,75 до пяти миллионов. Для сравнения, актуальный седан в России можно купить за 4,16 миллиона рублей за полноприводную версию с 3,3-литровым мотором.