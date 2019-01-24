В Калининграде начали собирать замену Kia Quoris

В оснащение K900 входит первая в мире система интеллектуальной фоновой подсветки салона c 64 вариантами настроек освещения, работа над которой велась совместно с исследовательским центром компании Pantone и аналоговые часы швейцарской марки Maurice Lacroix на центральной консоли.

Кроме того, модель получит 12,3-дюймовую цифровую приборную панель, светодиодные фары, электронноуправляемые амортизаторы, мультимедийную систему для задних пассажиров, проекционный дисплей.