В Россию привезли китайскую версию Kia Stonic за 2 млн рублей

В Россию привезли китайскую версию Kia Stonic за 2 млн рублейТакой компакт-кросс производят на совместном предприятии Dongfeng и Kia
В России продают партию кроссоверов Kia из Китая за 2 миллиона рублей. Это Kia KX1, он же Stonic — автомобиль, по габаритам немного уступающий Rio X-Line и готовый окончательно заменить Rio на рынках Европы и Австралии. В Россию, где Stonic никогда не продавался, ввезли целую партию KX1. Как заметила «Российская газета», в продаже на классифайдах появились компакт-кроссы 2022 года выпуска без пробега. Стоимость лежит в диапазоне от 2 300 000 до 2 449 000 рублей.
Kia KX1, ввезенные в Россию по параллельному импорту, предлагаются с безальтернативным атмосферным двигателем объемом 1,4 литра. Он выдает 100 лошадиных сил и сочетается с шестидиапазонной автоматической коробкой. Привод у кроссовера только передний.
я выбрал вместо рекламы.
В его основе лежит та же платформа, что и у Kia Rio. По длине он немного уступает Rio X-Line — 4140 миллиметров против 4240. Колесная база равна 2580 против 2600 миллиметров у Rio.
В списке оборудования бюджетного кроссовера — камера заднего вида, датчик давления в шинах, системы автоматического торможения и контроля столкновения сзади, мультируль, круиз-контроль и регулировка сидений. В салоне — аналоговая панель приборов и мультимедийная система с небольшим экраном.
В Европе продажи Kia Stonic стартовали в 2017 году. В феврале нынешнего года СМИ писали, что из-за низкого спроса родственника Stonic — Kia Rio — собираются снять с продажи в Европе и Австралии. Кроссовер Stonic же остается в строю.