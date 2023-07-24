В Россию привезли китайскую версию Kia Stonic за 2 млн рублей

Такой компакт-кросс производят на совместном предприятии Dongfeng и Kia

В России продают партию кроссоверов Kia из Китая за 2 миллиона рублей. Это Kia KX1, он же Stonic — автомобиль, по габаритам немного уступающий Rio X-Line и готовый окончательно заменить Rio на рынках Европы и Австралии. В Россию, где Stonic никогда не продавался, ввезли целую партию KX1. Как заметила «Российская газета», в продаже на классифайдах появились компакт-кроссы 2022 года выпуска без пробега. Стоимость лежит в диапазоне от 2 300 000 до 2 449 000 рублей.