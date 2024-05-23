Kia отправляет внедорожник Mohave в отставку

Kia отправляет внедорожник Mohave в отставкуСамую крупную модель корейской марки снимут с производства после 17 лет на конвейере
В России Mohave продавался недолго. В 2020-м внедорожник встал на конвейер калининградского завода «Автотор», а весной 2022 года Kia остановила деятельность в России (включая сборку машин) из-за СВО. Модель была представлена на нашем рынке с дизельным двигателем V6 3.0 мощностью 249 лошадиных сил, восьмидиапазонным автоматом и полным приводом. В конце 2021 года Mohave успел обновиться и обзавестись задним дифференциалом повышенного трения. Но уже весной 2022-го официальные продажи автомобилей Kia были поставлены на паузу.
Причиной отставки Mohave корейские журналисты называют падение продаж — в апреле поставки сократились до нескольких сотен штук.
Что касается пикапа Tasman, который займет место Mohave на сборочной линии корейского завода, то он дебютирует в 2025 году. Подтверждено, что модель, названная в честь австралийского штата Тасмания, ориентирована в первую очередь на рынок зелёного континента, но также будет представлена в родной Южной Корее, Африке и на Ближнем Востоке.
У пикапа рамная конструкция, а в движение его будет приводить 2,2-литровый четырехцилиндровый турбодизель в сочетании с восьмидиапазонным автоматом, задним либо полным приводом. Не исключено, что Tasman по наследству от Mohave достанется и трехлитровая дизельная «шестерка», а на 2026 год запланировано появление полностью электрической версии.