Kia отправляет внедорожник Mohave в отставку

Самую крупную модель корейской марки снимут с производства после 17 лет на конвейере

Kia прекратит сборку продававшегося в России внедорожника Mohave. Модель, которая была в строю 17 лет, окончательно уходит в отставку, сообщает корейский портал Etnews. Уже во второй половине 2024 года завод в Хвансоне завершит производство Mohave (также известный как Borrego) и начнет подготовку к запуску другой модели на освободившихся мощностях — рамного среднеразмерного пикапа Kia Tasman. Помимо Южной Кореи, США и России, Mohave присутствовал на рынках Ближнего Востока, ЮАР и Китая.