У Kia Niro появилась «тритопливная» версия

Впрочем, главное здесь не мощность, а запас хода. Топлива — 40 литров сжиженного газа и 42 литров бензина — по словам производителя, хватит, чтобы преодолеть без дозаправок до 1600 километров. При этом выбросы углекислого газа будут ниже на шесть процентов (для версии Business c 16-дюймовыми колёсами), а экономия на заправке достигнет 5 тысяч евро.