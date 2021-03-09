Вот так будет выглядеть интерьер новой Kia Optima

Текущее поколение Kia Optima продается в России с 2015 года. В 2018 году седан пережил рестайлинг. Сборка модели локализована на калининградском заводе «Автотор». Цены варьируются в диапазоне от 1 миллиона 345 тысяч рублей за базовый седан с 6-ступенчатой «механикой» и 150-сильным мотором, до 2 миллионов 55 тысяч рублей за спортверсию GT с 245-сильным турбированным двигателем и 6-диапазонным «автоматом».