Вот так будет выглядеть интерьер новой Kia Optima

Новая Optima отличается от нынешнего седана информационно-развлекательной системой с большим сенсорным экраном, оформлением рулевого колеса и дизайном центрального тоннеля. Кроме того, управление климат-контролем и мультимедийной системой будет организовано с помощью сенсорных, а не физических клавиш.
В пятом поколении бизнес-седан впервые получит полноприводную версию. На шпионском снимке рядом с селектором автоматической трансмиссии видно шайбу выбора режимов движения.
Ожидается, что на новой «Оптиме» дебютирует 2,5-литровый 286-сильный наддувный двигатель семейства Theta3 и 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия. Атмосферные агрегаты объемом 2,0 литра и 2,4 литра могут уйти в отставку.
Текущее поколение Kia Optima продается в России с 2015 года. В 2018 году седан пережил рестайлинг. Сборка модели локализована на калининградском заводе «Автотор». Цены варьируются в диапазоне от 1 миллиона 345 тысяч рублей за базовый седан с 6-ступенчатой «механикой» и 150-сильным мотором, до 2 миллионов 55 тысяч рублей за спортверсию GT с 245-сильным турбированным двигателем и 6-диапазонным «автоматом».