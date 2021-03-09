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15:45

Вот так будет выглядеть интерьер новой Kia Optima

Фотошпионы запечатлели интерьер седана пятого поколения

© Kia
Корейский портал The Korean Car Blog опубликовал снимок салона Kia Optima нового поколения. Судя по изображению, седан получит оформление передней части в стиле флагманского внедорожника Telluride.

Новая Optima отличается от нынешнего седана информационно-развлекательной системой с большим сенсорным экраном, оформлением рулевого колеса и дизайном центрального тоннеля. Кроме того, управление климат-контролем и мультимедийной системой будет организовано с помощью сенсорных, а не физических клавиш.

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Салон Kia Optima 2021

В пятом поколении бизнес-седан впервые получит полноприводную версию. На шпионском снимке рядом с селектором автоматической трансмиссии видно шайбу выбора режимов движения.

Ожидается, что на новой «Оптиме» дебютирует 2,5-литровый 286-сильный наддувный двигатель семейства Theta3 и 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия. Атмосферные агрегаты объемом 2,0 литра и 2,4 литра могут уйти в отставку.

Текущее поколение Kia Optima продается в России с 2015 года. В 2018 году седан пережил рестайлинг. Сборка модели локализована на калининградском заводе «Автотор». Цены варьируются в диапазоне от 1 миллиона 345 тысяч рублей за базовый седан с 6-ступенчатой «механикой» и 150-сильным мотором, до 2 миллионов 55 тысяч рублей за спортверсию GT с 245-сильным турбированным двигателем и 6-диапазонным «автоматом».

Источник: thekoreancarblog.com