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22:22

Kia опубликовала дизайнерские зарисовки новой Optima

Корейская марка поделилась тремя новыми скетчами бизнес-седана

© Kia
Компания Kia разместила вторую серию тизеров бизнес-седана Optima пятого поколения. На детально проработанном рисунке демонстрируется ракурс три четверти сзади, а два компьютерных изображения представляют четырёхдверный кузов в футуристическом купеобразном стиле.

Подробностей новые зарисовки не добавили: корейский производитель опубликовал ранние концептуальные эскизы «Оптимы», на которых будущий седан изображен без дверных ручек, с непропорциональным силуэтом, огромными дисками и нарочито спортивным кузовом. Впрочем, если взглянуть на скетчи, держа в уме шпионские фотографии, снятые корейскими папарацци, образ серийного седана визуализируется лучше.

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Фото: Kia Optima, официальный тизер

Фотосессию новой Kia Optima удалось запечатлеть очевидцам в Южной Корее. Модель пятого поколения действительно станет выглядеть агрессивнее, получит оригинальную радиаторную решётку, развитые воздухозаборники, соединённые стоп-сигналом задние фонари, ниспадающую линию крыши, эффектный диффузор и пару трапецевидных патрубков выхлопной системы. Не исключено, что Optima сменит тип кузова и станет лифтбеком.

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Фото: bobaedream.co.kr

Ожидается, что новинка откажется от атмосферных двигателей: топ-версия «Оптимы» обзаведётся 286-сильным 2,5-литровым турбомотором Theta3, а базовым силовым агрегатом может стать «турбочетвёрка» 1.6 с отдачей 180 «лошадей». Бизнес-седан перейдёт на восьмидиапазонные коробки передач: флагманская версия получит «робот» с двумя сухими сцеплениями, а другие модификации оснастят новым классическим «автоматом» собственной разработки.

Дата дебюта новой «Оптимы» держится в секрете: южнокорейские СМИ уверены, что премьера версии для местного рынка состоится в этом году. В тоже время не исключено, что официально бизнес-седан покажут только в 2020-м, а продажи на мировом рынке начнутся во второй половине следующего года.

В России новая Optima в любом случае не появится быстро, ведь нынешняя модель локализована на калининградском заводе «Автотор». Цены на седан текущего поколения стартуют с отметки 1,35 миллиона рублей.