Kia опубликовала дизайнерские зарисовки новой Optima

Дата дебюта новой «Оптимы» держится в секрете: южнокорейские СМИ уверены, что премьера версии для местного рынка состоится в этом году. В тоже время не исключено, что официально бизнес-седан покажут только в 2020-м, а продажи на мировом рынке начнутся во второй половине следующего года.

В России новая Optima в любом случае не появится быстро, ведь нынешняя модель локализована на калининградском заводе «Автотор». Цены на седан текущего поколения стартуют с отметки 1,35 миллиона рублей.