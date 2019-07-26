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18:00

Компания Kia подтвердила разработку пикапа

Новинка может появиться в Австралии и США

Главный операционный директор Kia Дэмиен Мередит подтвердил австралийскому порталу CarsGuide, что автопроизводитель начал работу над среднеразмерным пикапом. Модель появится на рынке в 2022 либо 2023 году и будет конкурировать с Ford Ranger.

По словам Мередита, пикап предложат с двумя вариантами кабины для пяти и двух седоков, а в моторную линейку включат бензиновые и дизельные двигатели. Причем модификация с однорядной кабиной и двигателями на «тяжелом топливе», скорее всего, предназначена для австралийцев, так как в Северной Америке наиболее востребованы вместительные бензиновые пикапы.

Что же касается пикапа Hyundai, то его дизайн уже согласован и в настоящее время ведется подготовка к серийному производству. Сборка должна начаться в 2020 или в 2021 году.

По предварительной информации, модель будет построена на платформе Hyundai Tucson и выдержана в силе концепта Santa Cruz.

Источник: CarsGuide