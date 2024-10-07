Kia построила электрокар с «механикой»

Силовая установка Pride EV работает в трех режимах: Eco, Auto и Sport. В спортивном разгон до ста занимает менее восьми секунд, в других будет меньше из-за ограничения мощности — например в Eco это займет около 12 секундах. Автоматический профиль ограничит отдачу на уровне 75% от максимальной, а также сделает рекуперативное торможение более заметным. В Eco и Sport оно настроено несколько иначе и имитирует торможение двигателем. Электромод окрасили в перламутровый белый из современной палитры. Также ему модернизировали светотехнику, а в салоне добавили зеленых акцентов, отсылающих к Kia EV6 GT.