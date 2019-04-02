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12:21

До России добрался самый дорогой и мощный Kia Ceed: шутинг-брейк за 2 миллиона

Универсал предложат в двух версиях по цене от 1 519 900 рублей

Компания Kia назвала российские цены на самый мощный и дорогой вариант нового «Сида» – шутинг-брейк ProCeed. Модель доступна в двух версиях по цене 1,5 и 2,0 миллиона рублей, при этом топовый вариант комплектуется 200-сильным двигателем, который не доступен для других автомобилей семейства.
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В базовом оснащении новинка получит светодиодные фары и задние фонари, обогрев лобового стекла и руля, подогрев передних и задних сидений, передние и задние электростеклоподъемники, климат- и круиз-контроль, камеру заднего вида, задний парктроник и систему бесключевого доступа.

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Универсал Kia ProСeed отличается от всего семейства дизайном: общие у них только передние крылья, капот и фары. В рамках адаптации для России увеличен дорожный просвет, который теперь составляет 150 миллиметров

Вариант GT Line предлагается с турбомотором 1.4 мощностью 140 лошадиных сил, а версия GT с 200-сильным турбированным агрегатом объемом 1,6 литра. Оба двигателя работают в паре с безальтернативным семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Младший ProCeed может разгоняться до «сотни» за 9,4 секунды, топовый — за 7,5 секунды.

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В список оснащения Kia ProСeed GT Line входят шесть подушек безопасности, мультимедийная система с семидюймовым экраном, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, противотуманные фары и 17-дюймовые легкосплавные колесные диски.

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Топовое исполнение GT отличается 18-дюймовыми колесам, люком с электроприводом, спортивными креслами с комбинированной отделкой кожей и замшей, «приборкой» Supervision, расширенным перечнем электронных систем безопасности, беспроводной зарядкой, навигацией, аудиосистемой JBL с семью динамиками, усилителем и сабвуфером. Стоит такая машина 1 999 900 рублей.

Для сравнения, хэтчбек Ceed стоит от 989 900 до 1 569 000 рублей, универсал Ceed SW — от 1 069 900 до 1 639 900 рублей. Продажи шутинг-брейка стартуют 30 апреля.

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