До России добрался самый дорогой и мощный Kia Ceed: шутинг-брейк за 2 миллиона

В базовом оснащении новинка получит светодиодные фары и задние фонари, обогрев лобового стекла и руля, подогрев передних и задних сидений, передние и задние электростеклоподъемники, климат- и круиз-контроль, камеру заднего вида, задний парктроник и систему бесключевого доступа.
Вариант GT Line предлагается с турбомотором 1.4 мощностью 140 лошадиных сил, а версия GT – с 200-сильным турбированным агрегатом объемом 1,6 литра. Оба двигателя работают в паре с безальтернативным семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Младший ProCeed может разгоняться до «сотни» за 9,4 секунды, топовый — за 7,5 секунды.
В список оснащения Kia ProСeed GT Line входят шесть подушек безопасности, мультимедийная система с семидюймовым экраном, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, противотуманные фары и 17-дюймовые легкосплавные колесные диски.
Топовое исполнение GT отличается 18-дюймовыми колесам, люком с электроприводом, спортивными креслами с комбинированной отделкой кожей и замшей, «приборкой» Supervision, расширенным перечнем электронных систем безопасности, беспроводной зарядкой, навигацией, аудиосистемой JBL с семью динамиками, усилителем и сабвуфером. Стоит такая машина 1 999 900 рублей.
Для сравнения, хэтчбек Ceed стоит от 989 900 до 1 569 000 рублей, универсал Ceed SW — от 1 069 900 до 1 639 900 рублей. Продажи шутинг-брейка стартуют 30 апреля.