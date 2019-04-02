До России добрался самый дорогой и мощный Kia Ceed: шутинг-брейк за 2 миллиона

Компания Kia назвала российские цены на самый мощный и дорогой вариант нового «Сида» – шутинг-брейк ProCeed. Модель доступна в двух версиях по цене 1,5 и 2,0 миллиона рублей, при этом топовый вариант комплектуется 200-сильным двигателем, который не доступен для других автомобилей семейства.