Kia ProCeed стал пятидверным «шутинг-брейком»

Помимо этого, «шутинг-брейк» получил систему удержания в полосе движения, которая работает на скоростях от нуля до 180 километров в час, адаптивный круиз-контроль, ассистента парковки, систему предотвращения лобовых столкновений с функцией распознания пешеходов и систему электронного контроля устойчивости с возможностью векторизации тяги.

Продажи нового Kia ProCeed в Европе начнутся в первом квартале 2019 года.