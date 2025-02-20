Kia показала готовый к серии минивэн PV5 со съемным кузовом

И у пассажирского минивэна, и у фургона Cargo большая площадь переднего остекления, причем у пассажирской версии окна затонированные. Дверные ручки обычные, боковые двери в обоих случаях сдвижные. Сзади — узкие С-образные фонари, а у фургона распашные задние створки. Снимков салона пока нет.

Нет пока и информации о силовой установке. По неофициальным данным, у PV5 будут две модификации, с одним и двумя электромоторами. Что же касается платформы, то в основу модели ляжет «тележка» Electric Complete Chassis Platform Module (e-CCPM).