Kia расскажет об «эмоциональной коммуникации» между водителем и машиной

Глава отдела исследований и разработок Kia Motors Альберт Бирман говорит, что R.E.A.D. позволит создать в салоне автомобиля интерактивное пространство, а также наладить постоянную «эмоциональную коммуникацию» между водителем и машиной.

Еще одной новинкой CES, но уже от родственной Hyundai, станет концепт интерьера беспилотника с четвертным или пятым уровнем автономности. Одной из особенностей салона таких автомобилей должно стать цифровое лобовое стекло, которое не только меняет степень прозрачности, но и превращаться в огромный дисплей. На него во время движения в режиме беспилотника могут транслироваться фильмы или другой развлекательный контент.