Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
10:52

Kia расскажет об «эмоциональной коммуникации» между водителем и машиной

Компания представит на CES технологию анализа эмоционального состояния R.E.A.D.

На выставке потребительской электроники (CES) в Лас-Вегасе компания Kia расскажет от эре «эмоционального вождения». Основой интерактивной инсталляции станет система R.E.A.D. — первая технология, которая в режиме реального времени анализирует эмоциональное состояние водителя и подстраивает под него окружающее пространство.

Свою экспозицию Kia называет Space of Emotive Driving. Центральное место в ней занимает система R.E.A.D., которая разработана совместно с группой эмоциональных вычислений медиа-лаборатории Массачусетского технологического института. R.E.A.D. или Real-time Emotion Adaptive Driving использует искусственный интеллект для считывания биосигналов и анализа эмоционального состояния водителя, оптимизируя и персонализируя пространство в салоне автомобиля.

Замысел авторов проекта таков: пребывание в салоне беспилотника, оснащенного R.E.A.D., должно ассоциироваться со спокойствием и радостью от поездки.
Загрузка...

Глава отдела исследований и разработок Kia Motors Альберт Бирман говорит, что R.E.A.D. позволит создать в салоне автомобиля интерактивное пространство, а также наладить постоянную «эмоциональную коммуникацию» между водителем и машиной.

Еще одной новинкой CES, но уже от родственной Hyundai, станет концепт интерьера беспилотника с четвертным или пятым уровнем автономности. Одной из особенностей салона таких автомобилей должно стать цифровое лобовое стекло, которое не только меняет степень прозрачности, но и превращаться в огромный дисплей. На него во время движения в режиме беспилотника могут транслироваться фильмы или другой развлекательный контент.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...