Kia Sorento обновился: что изменилось

Kia Sorento обновился: что изменилосьРестайлинговый Kia Sorento показали на официальных фотографиях
Компания Kia обновила некогда популярный в России кроссовер Sorento. Модель Sorento актуального, четвертого поколения представлена на рынке с 2020 года и до недавнего времени она была официально продавалась на российском рынке. Теперь же представлен рестайлинговый кроссовер, который в нашей стране ждать не стоит — разве что новинку привезу по параллельному импорту. Sorento преобразился снаружи и внутри, а вот о технике Kia пока молчит.
Дизайн обновленного Kia Sorento выполнен с оглядкой на «старший» Telluride: радиаторная решетка стала крупнее, передний бампер выглядит иначе, а капот — длиннее. Самое заметное изменение на корме — появление перемычек в секциях задних фонарей. Кроссовер примерил фирменную стилистику марки под названием Opposites United, что переводится как «единение противоположностей», которую Kia впервые использовала для электрического EV6.
В салоне вместо двух раздельных экранов появилась единый кластер 12,3-дюймовой цифровой «приборки» и дисплея мультимедийной системы того же размера. Из-за этого было пересмотрено расположение вентиляционных дефлекторов. Также появился блок управления климатом с сенсорными кнопками, а из новых функций добавился скан отпечатка пальца.
Информацию о моторах в Kia, по всей видимости, решили придержать до официальной премьеры, намеченной на середину августа. Впрочем, принципиальных изменений не ожидается: линейке по-прежнему будут бензиновые, дизельные и гибридные версии, а двигатели будут отличаться в зависимости от рынка. Первым же рынком для обновленного Sorento станет родная Южная Корея, а экспортные поставки начнутся позже.