Kia Sorento обновился: что изменилось

Рестайлинговый Kia Sorento показали на официальных фотографиях

Компания Kia обновила некогда популярный в России кроссовер Sorento. Модель Sorento актуального, четвертого поколения представлена на рынке с 2020 года и до недавнего времени она была официально продавалась на российском рынке. Теперь же представлен рестайлинговый кроссовер, который в нашей стране ждать не стоит — разве что новинку привезу по параллельному импорту. Sorento преобразился снаружи и внутри, а вот о технике Kia пока молчит.