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14:42

Названы рублевые цены на новый Kia Soul

Модель третьего поколения стоит от 1 029 900 рублей

Компания Kia назвала российские цены на новый Soul. Модель третьего поколения предложат с тремя двигателями на выбор и в шести комплектациях. Начальная цена Soul составит 1 029 900 рублей. Сборка машин налажена на калининградском «Автоторе».

Базовым двигателей нового Kia Soul в спецификации для России станет 1,6-литровый «атмосферник» мощностью 123 лошадиные силы. Он будет работать в паре с шестиступенчатой «механикой» или шестидиапазонным «автоматом». Двухлитровый мотор (150 сил) сочетается только с «автоматом», а 200-сильная «турбочетверка» — с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Привод — исключительно передний.

Цены на новый Kia Soul
КомплектацияЦена (руб.)
Classic 1.6 MPI MT61 029 900
Comfort 1.6 MPI MT61 089 900
Classic 1.6 MPI AT61 089 900
Comfort 1.6 MPI AT61 139 900
Luxe 1.6 MPI AT61 219 900
Prestige 1.6 MPI AT61 359 900
Luxe 2.0 MPI AT61 259 900
Prestige 2.0 MPI AT61 399 900
Premium 2.0 MPI AT61 579 900
Premium+ 2.0 MPI AT61 649 900
GT Line 1.6 T-GDI DCT71 629 900

Базовая комплектация Classic — это кондиционер, аудиосистема с Bluetooth, электрические стеклоподъемники и зеркала с электроприводом и подогревом. В следующей Comfort появляется климат-контроль, подогрев передних сидений и руль с отделкой кожей. Старшие версии Soul оборудованы аудиосистемой Harman Kardon, светодиодной оптикой, обогревом задних сидений, активным круиз-контролем и медиакомплексом с дисплеем диагональю 10,25 дюйма.

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Новый Kia Soul дебютировал осенью прошлого года. Автомобиль переехал на новую платформу и стал чуточку просторнее. На других рынках модель с двухлитровым «атмосферником» оснащается «умным» вариатор IVT с адаптивной логикой переключения и звукоизолированным кожухом, а также предлагается в электрической модификации.

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