Названы рублевые цены на новый Kia Soul

Базовым двигателей нового Kia Soul в спецификации для России станет 1,6-литровый «атмосферник» мощностью 123 лошадиные силы. Он будет работать в паре с шестиступенчатой «механикой» или шестидиапазонным «автоматом». Двухлитровый мотор (150 сил) сочетается только с «автоматом», а 200-сильная «турбочетверка» — с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Привод — исключительно передний.
Цены на новый Kia Soul
|Комплектация
|Цена (руб.)
|Classic 1.6 MPI MT6
|1 029 900
|Comfort 1.6 MPI MT6
|1 089 900
|Classic 1.6 MPI AT6
|1 089 900
|Comfort 1.6 MPI AT6
|1 139 900
|Luxe 1.6 MPI AT6
|1 219 900
|Prestige 1.6 MPI AT6
|1 359 900
|Luxe 2.0 MPI AT6
|1 259 900
|Prestige 2.0 MPI AT6
|1 399 900
|Premium 2.0 MPI AT6
|1 579 900
|Premium+ 2.0 MPI AT6
|1 649 900
|GT Line 1.6 T-GDI DCT7
|1 629 900
Базовая комплектация Classic — это кондиционер, аудиосистема с Bluetooth, электрические стеклоподъемники и зеркала с электроприводом и подогревом. В следующей Comfort появляется климат-контроль, подогрев передних сидений и руль с отделкой кожей. Старшие версии Soul оборудованы аудиосистемой Harman Kardon, светодиодной оптикой, обогревом задних сидений, активным круиз-контролем и медиакомплексом с дисплеем диагональю 10,25 дюйма.
Новый Kia Soul дебютировал осенью прошлого года. Автомобиль переехал на новую платформу и стал чуточку просторнее. На других рынках модель с двухлитровым «атмосферником» оснащается «умным» вариатор IVT с адаптивной логикой переключения и звукоизолированным кожухом, а также предлагается в электрической модификации.