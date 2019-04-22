Названы рублевые цены на новый Kia Soul

Базовым двигателей нового Kia Soul в спецификации для России станет 1,6-литровый «атмосферник» мощностью 123 лошадиные силы. Он будет работать в паре с шестиступенчатой «механикой» или шестидиапазонным «автоматом». Двухлитровый мотор (150 сил) сочетается только с «автоматом», а 200-сильная «турбочетверка» — с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Привод — исключительно передний.

Цены на новый Kia Soul