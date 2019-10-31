Kia Soul начали собирать в России по полному циклу

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В российском офисе Kia заявили, что в четверг, 31 октября, «Автотор» приступил к производству Soul третьего поколения в режиме полного цикла: он включает сварку, окраску и непосредственно сборку.
С конвейера сходят автомобили, оснащенные бензиновыми моторами: «атмосферниками» объемом 1,6 литра (123 силы) и 2,0 литра (150 сил), а также наддувным 1,6-литровым агрегатом мощностью 200 лошадиных сил. Транмиссия – шестиступенчатая «механика», шестидиапазонный «автомат» либо семиступенчатый преселективный робот.
Soul третьего поколения поступила в продажу в апреле 2019 года и стоит 1 029 900 до 1 629 900 рублей. Продажи модели в сентябре составили 1,4 тысячи экземпляров, а суммарные за девять месяцев этого года – 13,6 тысячи штук.
Помимо Soul «Автотор» собирает по полному циклу еще три модели Kia, в том числе Cerato. Кроме того, в том же режиме выпускают Kia Rio и Rio X-Line в Санкт-Петербурге.