Kia отметила 30-летие Sportage, выпустив спецверсию и видеоролик

Выпуск спецверсии приурочен к локальному обновлению семейства: кроссоверы перешли в 2024 модельный год. С этого момента в Южной Корее всем Kia Sportage положены боковые подушки безопасности на втором ряду, а также двухслойное остекление спереди. Гамма двигателей прежняя: турбодизель 2.0, бензиновый турбомотор 1.6, гибрид на его основе, а также газовый 2,0-литровый «атмосферник».