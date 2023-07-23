Kia отметила 30-летие Sportage, выпустив спецверсию и видеороликИсполнение 30th Anniversary Edition отличается оснащением и декором
Kia отметила 30-летие Sportage, выпустив спецверсию и видеоролик. Юбилейная модификация кроссовера-бестселлера дебютировала в Южной Корее. Пакет 30th Anniversary Edition доступен для топ-комплектации Signature Gravity. Отличия сводятся к заводскому антихрому, 19-дюймовым антрацитовым дискам, звукоизолирующим стёклам и спереди, и сзади, а также тиснению 30th Anniversary на подголовниках передних кресел. Ограничений по двигателям нет.
Выпуск спецверсии приурочен к локальному обновлению семейства: кроссоверы перешли в 2024 модельный год. С этого момента в Южной Корее всем Kia Sportage положены боковые подушки безопасности на втором ряду, а также двухслойное остекление спереди. Гамма двигателей прежняя: турбодизель 2.0, бензиновый турбомотор 1.6, гибрид на его основе, а также газовый 2,0-литровый «атмосферник».
Покупатели юбилейных кроссоверов смогут докупить всего две опции: панорамный люк и «премиальную» аудиосистему Krell. Персонализация Kia Sportage 30th Anniversary Edition ограничена цветом салона: стёганая кожа и замша могут быть чёрными или бледно-зелёными. Историю исходной модели корейский автопроизводитель напомнил, сняв минутный ролик с синглом Hayeoga тридцатилетней давности:
Юбилейный Kia Sportage стоит в Южной Корее от 34,81 до 41,97 миллиона вон (эквивалент 2,45-2,95 миллиона рублей). Базовый кроссовер обойдётся в 25,37 миллиона вон (1,78 миллиона рублей). Появятся ли у Kia Sportage спецверсии 30th Anniversary Edition на других рынках не сообщается.