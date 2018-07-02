Обновленный Kia Sportage для России получит новые моторы

Стал известен набор двигателей для обновленного кроссовера Kia Sportage калининградского производства — на портале Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на модели. Российские покупатели получат на выбор еще две силовые установки.

Обновленный кроссовер Kia Sportage для европейского рынка был представлен в мае: он получил другой передний бампер, оптику измененной формы, а также новые силовые агрегаты — пару дизелей 1.6 и «умеренный гибрид».

Как и прежде, набор силовых агрегатов для российского рынка будет отличаться от европейского. До сих пор российским покупателям кроссовера предлагалось три мотора: это двухлитровый бензиновый агрегат мощностью 150 лошадиных сил, 1,6-литровый турбомотор (177 лошадиных сил) или дизель объемом 2,0 литра (185 сил).

Судя по документу, теперь моторную гамму дополнит бензиновый мотор 2.4 с непосредственным впрыском мощностью 184 лошадиных силы. Он будет сочетаться исключительно с полноприводной трансмиссией и шестиступенчатым «автоматом».

Кроме того, у бензинового турбомотора 1.6 появится версия, дефорсированная со 177 до 132 лошадиных сил. Такие машины будут поставляться только в переднеприводном исполнении с механической коробкой передач.

Есть и другие новости технического плана: Sportage с двухлитровым дизелем получит новый восьмиступенчатый «автомат» взамен шестиступенчатого.

Дорейстайлинговый кроссовер доступен на российском рынке по цене от 1 279 900 рублей за машину 2017 модельного года. Официальной информации о сроках выхода обновленного кроссовера на российский рынок пока нет, но по данным дилеров, такие машины появятся осенью.