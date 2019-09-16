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17:55

Kia Stinger получил богатую комплектацию в России

В продажу поступил лифтбек в новом цвете и с расширенным набором оборудования

Компания Kia объявила о появлении на российском рынке Kia Stinger в исполнении Style. Лифтбек в новой комплектации оснащается двухлитровым 247-сильным турбомотором и системой полного привода. Цены стартуют от 2 639 900 рублей – дороже только версии GT Line и GT (от 2 834 900 и 3 404 900 рублей соответственно).

Новинка доступна в новом ярко-оранжевом цвете, который ранее можно было заказать только в США. Помимо этого, Stinger получил дизайнерские решения в стилистике GT Line, в частности 18-дюймовые диски и новые бамперы, черную окантовку решетки радиатора, накладки вентиляционных отверстий на передних крыльях и дверные ручки под цвет кузова. Также доступна полностью светодиодная оптика.

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В салоне появился восьмидюймовый экран мультимедийной системы, а креслам добавили функцию вентиляции. В набор доступного оборудования входят система мониторинга слепых зон, электропривод багажной двери и акустическая система Harman/Kardon с 15 динамиками.

Кто быстрее, Kia Stinger GT или Mustang GT?

Что же касается оранжевого цвета, то ранее он предлагался эксклюзивно для спецсерии Stinger GT-S и только на американском рынке, однако в будущем его предложат и для других комплектаций.

Сборка Kia Stinger налажена на мощностях калининградского «Автотора». Помимо модификации с «четверкой» 2.0, модель можно купить с задним приводом и базовым агрегатом того же объема мощностью 197 силы такой Stinger стоит от 2 074 900 рублей. А в 3 404 900 рублей обойдется топовый лифтбек с 370-сильным двигателем 3.3.