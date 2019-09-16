Kia Stinger получил богатую комплектацию в России

Что же касается оранжевого цвета, то ранее он предлагался эксклюзивно для спецсерии Stinger GT-S и только на американском рынке, однако в будущем его предложат и для других комплектаций.

Сборка Kia Stinger налажена на мощностях калининградского «Автотора». Помимо модификации с «четверкой» 2.0, модель можно купить с задним приводом и базовым агрегатом того же объема мощностью 197 силы – такой Stinger стоит от 2 074 900 рублей. А в 3 404 900 рублей обойдется топовый лифтбек с 370-сильным двигателем 3.3.