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12:18

Появились подробности о Kia XCeed для России

Кросс-хэтч на безе Ceed сертифицировали для продаж в стране

Kia XCeed
Лиза Будрина
В Одобрение типа транспортного средства на семейство Kia Ceed вписали новинку – «вседорожную» версию XCeed. Сертификат вступает в силу 20 января 2020 года. Сборку модели наладят на мощностях завода «Автотор» в Калининграде, а у дилеров она появится весной.

«Вседорожник» получил оригинальный кузов с защитными пластиковыми накладками на порогах и арках, а также 184-миллиметровый дорожный просвет (при 18-дюймовых дисках) – это на 42 миллиметра больше, чем у стандартного Kia Ceed.

В длину новинка достигает 4395 миллиметров, ширина равна 1826 миллиметрам, высота – 1490 миллиметрам, а колесная база 2650 миллиметрам. Таким образом, Kia XCeed на 85 миллиметров длиннее, на 26 миллиметров шире и 43 миллиметра ниже обычного хэтчбека. Объем багажника 426 литров против 395 у «пятидверки».

В России кросс-хэтч сертифицирован исключительно с турбомоторами: 1.4 T-GDI мощностью 140 лошадиных сил и 1.6 T-GDI, отдача которого составляет 200 сил. Трансмиссия – безальтернативный семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Привод только передний.

По предварительным данный, стоимость «вседорожного» хэтчбека будет сравнима с ProCeed, который на сегодняшний день можно купить за 1,5-2 миллиона рублей в зависимости от уровня исполнения.

Источник: Росстандарт