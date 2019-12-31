Появились подробности о Kia XCeed для России

«Вседорожник» получил оригинальный кузов с защитными пластиковыми накладками на порогах и арках, а также 184-миллиметровый дорожный просвет (при 18-дюймовых дисках) – это на 42 миллиметра больше, чем у стандартного Kia Ceed.

В длину новинка достигает 4395 миллиметров, ширина равна 1826 миллиметрам, высота – 1490 миллиметрам, а колесная база – 2650 миллиметрам. Таким образом, Kia XCeed на 85 миллиметров длиннее, на 26 миллиметров шире и 43 миллиметра ниже обычного хэтчбека. Объем багажника – 426 литров против 395 у «пятидверки».