Kia зарегистрировала в России новый товарный знак

Заявка на регистрацию была подана еще в сентябре 2024 года, и в феврале 2026 года ведомство вынесло положительное решение. Это означает, что под новым брендом компания сможет легально предоставлять в России широкий спектр услуг по обслуживанию подержанных автомобилей.

Напомним, Kia является одним из крупнейших автопроизводителей в мире, выпуская более 1,4 миллиона машин ежегодно на 14 заводах в восьми странах.

Регистрация нового знака может свидетельствовать о долгосрочных планах компании развивать сервисную сеть и поддержку автомобилей на российском рынке.

Ранее сообщалось, что Daimler представит электробус, у которого запас хода в 2,5 раз больше, чем у КамАЗа.