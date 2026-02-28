Опубликовано 28 февраля 2026, 10:401 мин.
Kia зарегистрировала в России новый товарный знак
Kia зарегистрировала товарный знак для ремонта автомобилей в России. Как выяснило РИА Новости, южнокорейский автопроизводитель зарегистрировал в Роспатенте товарный знак «Kia Проверено. С пробегом».
© Автотор
Заявка на регистрацию была подана еще в сентябре 2024 года, и в феврале 2026 года ведомство вынесло положительное решение. Это означает, что под новым брендом компания сможет легально предоставлять в России широкий спектр услуг по обслуживанию подержанных автомобилей.
Напомним, Kia является одним из крупнейших автопроизводителей в мире, выпуская более 1,4 миллиона машин ежегодно на 14 заводах в восьми странах.
Регистрация нового знака может свидетельствовать о долгосрочных планах компании развивать сервисную сеть и поддержку автомобилей на российском рынке.
