Компания Kia показала, какой будет первая модель для Индии

Компания Kia распространила первые изображения нового кроссовера – прототипа под названием SP Concept. Его мировая премьера состоится на автосалоне в индийском Нью-Дели, открывающемся через неделю.

В настоящее время южнокорейский производитель не продает автомобили в Индии, поэтому концепт Kia SP – это первая премьера компании для этого рынка. Прототип, как ожидается, демонстрирует то, как может выглядеть первая серийная модель марки, разработанная специально для этой страны.

Подробной информации о будущей модели пока нет.

Вместе с концептом, компания Kia представит в Нью-Дели весь свой глобальный модельный ряд – 16 автомобилей, включая электрокары, гибриды и фастбек Stinger, который является мощнейшей машиной марки. Она оснащается 370-сильной «шестеркой» 3.3, которая позволяет автомобилю набирать «сотню» за 4,9 секунды.