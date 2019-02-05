Kia назвала рублевые цены нового флагманского седана

Новый Kia K900 будет предлагаться в России с 3,3-литровым шестицилиндровым двигателем мощностью 249 лошадиных сил и 413-сильной пятилитровой «восьмеркой». Оба мотора работают в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.
Седан доступен в трех вариантах оснащения Luxe, Prestige и Premium. При этом топовый мотор V8 можно заказать только в самой дорогой комплектации.
В оснащение базового варианта входят светодиодные фары, трехзонный климат-контроль, обогрев руля, электропривод крышки багажника, камера заднего вида, мультимедийный комплекс с 12,3-дюймовым экраном и аудиосистема Krell с 14 динамиками.
Вариант Prestige (3 499 900 рублей) предлагается с кожаной отделкой кресел и вставками в салоне из натурального дерева, вентиляцией сидений, проекционным дисплеем, беспроводной зарядкой для смартфона, аудиосистемой Lexicon с 17 динамиками, круговым видеообзором, адаптивным круизом и люком.
Топовая комплектация (3 899 900 рублей с мотором V6 и 4 399 900 рублей с V8) доступна с раздельными спинками второго ряда, мультимедийной системой для задних пассажиров и собственной беспроводной зарядкой для смартфонов, интеллектуальной фоновой подсветкой салона c 64 вариантами настроек освещения, работа над которой велась совместно с исследовательским центром компании Pantone, и аналоговые часы швейцарской марки Maurice Lacroix на центральной консоли.
Модель собирают на калининградском «Автоторе» по «отверточной» технологии SKD, без локализации производства. Конкурентом Kia K900 на российском рынке станет Genesis G90. Полноприводный седан с 309-сильным мотором можно купить за 4,9 миллиона рублей.