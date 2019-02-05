Kia назвала рублевые цены нового флагманского седана

Топовая комплектация (3 899 900 рублей с мотором V6 и 4 399 900 рублей с V8) доступна с раздельными спинками второго ряда, мультимедийной системой для задних пассажиров и собственной беспроводной зарядкой для смартфонов, интеллектуальной фоновой подсветкой салона c 64 вариантами настроек освещения, работа над которой велась совместно с исследовательским центром компании Pantone, и аналоговые часы швейцарской марки Maurice Lacroix на центральной консоли.