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10:04

Kia назвала рублевые цены нового флагманского седана

Седан K900 будет доступен с двумя моторами и в трех комплектациях

Компания Kia назвала российские цены флагманского седана K900 второго поколения. Продажи модели, которая раньше продавалась на нашем рынке под именем Quoris, начнутся 1 марта. Стоимость базовой версии составит 2 969 900 рублей.

Новый Kia K900 будет предлагаться в России с 3,3-литровым шестицилиндровым двигателем мощностью 249 лошадиных сил и 413-сильной пятилитровой «восьмеркой». Оба мотора работают в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Седан доступен в трех вариантах оснащения Luxe, Prestige и Premium. При этом топовый мотор V8 можно заказать только в самой дорогой комплектации.

В оснащение базового варианта входят светодиодные фары, трехзонный климат-контроль, обогрев руля, электропривод крышки багажника, камера заднего вида, мультимедийный комплекс с 12,3-дюймовым экраном и аудиосистема Krell с 14 динамиками.

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Вариант Prestige (3 499 900 рублей) предлагается с кожаной отделкой кресел и вставками в салоне из натурального дерева, вентиляцией сидений, проекционным дисплеем, беспроводной зарядкой для смартфона, аудиосистемой Lexicon с 17 динамиками, круговым видеообзором, адаптивным круизом и люком.

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Топовая комплектация (3 899 900 рублей с мотором V6 и 4 399 900 рублей с V8) доступна с раздельными спинками второго ряда, мультимедийной системой для задних пассажиров и собственной беспроводной зарядкой для смартфонов, интеллектуальной фоновой подсветкой салона c 64 вариантами настроек освещения, работа над которой велась совместно с исследовательским центром компании Pantone, и аналоговые часы швейцарской марки Maurice Lacroix на центральной консоли.

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Модель собирают на калининградском «Автоторе» по «отверточной» технологии SKD, без локализации производства. Конкурентом Kia K900 на российском рынке станет Genesis G90. Полноприводный седан с 309-сильным мотором можно купить за 4,9 миллиона рублей.

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