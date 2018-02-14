Kia Ceed переведут на облегченную платформу

Журналисты издания Autobild раскрыли подробности о модели Kia Ceed третьего поколения. Модель не только лишится апострофа в названии, но и переедет на новую облегченную платформу. Публичный дебют новинки состоится на Женевском автосалоне весной текущего года.

Kia Ceed станет первой модель марки, которую построят на более прочной и легкой платформе K2. Она на 25 килограммов легче ранее использовавшейся тележки J4. Архитектура подвески при этом останется без изменений: McPherson спереди и многорычажка сзади.

Размерами хэтчбек нового поколения практически не будет отличаться от текущих машин. Длина Ceed составит 4310 миллиметров, ширина — 1800 (+20 миллиметров), высота — 1447 миллиметров (-23). Колесная база останется без изменений — 2650 миллиметров.

Передний свес станет короче на 20 миллиметров, а задний ровно на столько же длиннее. Объем багажного отделения увеличится на 15 литров, до 395. Для компенсации пространства над головой у сидений в новом Ceed изменены точки креплений — они находятся ниже.

Гамма двигателей Ceed будет состоять из трехцилиндрового агрегата объемом один литр (120 сил), 1,4-литрового бензинового турбомотора (около 140 лошадиных сил) и 1,6-литрового дизеля, отдача которого составит 115 или 136 лошадиных сил. Двигатели будут работать в паре с механической трансмиссией. Машины с турбомотором и дизельными агрегатами можно укомплектовать семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.

В список оснащения Kia Ceed нового поколения войдет мультимедийная система с дисплеем диагональю пять, семь или восемь дюймов, передние сиденья с вентиляцией, подогрев лобового стекла и беспроводная зарядка.

Kia Ceed будет выпускаться в четырех модификациях: пятидверный хэтчбек, универсал, лифтбэк и вседорожник.

Ранее корейский сайт Motorgraph полностью раскрыл дизайн нового Ceed. Издание опубликовало фотографии пятидверного хэтчбека с полностью светодиодной головной оптикой.

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