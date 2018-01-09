Kia построила электрический кроссовер, общающийся с пешеходами

Компания Kia на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе представила прототип электрического кроссовера под названием Niro EV, который может «общаться» с пешеходами и подключаться к мобильным сетям пятого поколения. Вседорожник стал частью стратегии производителя, которая предусматривает выпуск к 2025 году 16 новых электрифицированных моделей: подключаемых и обычных гибридов, электрокаров и машины с силовой установкой на топливных элементах.

Особенностью концепт-кара, над внешним видом которого работали в корейской дизайн-студии Kia, стал интерактивный дисплей, расположенный на месте традиционной решетки радиатора. Он является частью активной системы предупреждения пешеходов (Active Pedestrian Warning System), которую также впервые показали на CES.

В состав APWS входит фронтальная камера с функцией распознания объектов и несколько динамиков. В случае обнаружения пешеходов или велосипедистов система может использовать звуковые или визуальные сигналы для предупреждения о приближении автомобиля.

Силовая установка Niro EV Concept состоит из 150-киловаттного электромотора (204 лошадиные силы) и литий-полимерной батареи емкостью 64 киловатт-часа. Заявленный запас хода — 383 километра.

Одновременно с Niro EV Concept компания Kia представила новый интерфейс для информационно-развлекательной системы, который будет использоваться в будущих моделях марки. Управление основными функциями автомобиля в нем осуществляется либо с сенсорного дисплея, либо жестами. При этом для выбора ранее сохраненных настроек используется функция распознания лиц и голоса.

Предполагается, что сети пятого поколения смогут обеспечить более высокую скорость передачи данных и низкую задержку сигнала. Их тестирование начнется уже в этом году, а полномасштабное развертывание — в 2020-м.

Еще один концепт интерьера вседорожника демонстрирует работу сетей пятого поколения и системы разделения звукового потока — Separate Sound Control System. Она, используя функцию активного шумоподавления, создает две звуковые зоны и позволяет пассажирам первого и второго ряда слушать разную музыку.

Еще один из вариантов оформления приборной панели будущих моделей Kia. На нем компания продемонстрировала работу сетей пятого поколения (автомобиль в реальном времени подключили к корейскому офису компании) и системы разделения звукового поля.

Стратегия Kia под названием ACE — Autonomous, Connected и Eco/Electric — состоит из трех ключевых элементов. Первый — это ввод к 2021 году в коммерческую эксплуатацию автопилота четвертого уровня автономности (самостоятельное движение автомобиля в большинстве дорожных ситуаций). Второй — выпуск к 2030 году только подключенных автомобилей. Третий — презентация новых электрифицированных транспортных средств.

Название Niro уже используется в линейке Kia. Это гибридный кроссовер, который впервые представили в феврале 2016 года на моторшоу в Чикаго. Вседорожник построен на новой платформе и оснащается 105-сильным бензиновым атмосферным двигателем объемом 1,6 литра, 43-сильным электромотором, литий-полимерной батареей емкостью 1,56 киловатт-часа и шестиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.