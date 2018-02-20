Презентация модели состоится в этом году

Пульс

Kia показала силуэт нового флагманского седана

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20 февраля 2018

Компания Kia опубликовала первое изображение флагманского седана K900 следующего поколения, на котором виден силуэт машины. Производитель пока не раскрывает подробностей о модели, заявляя лишь, что в новинке «сочетается изысканный дизайн экстерьера, впечатляющая производительность и просторный салон».

Седан Kia K900 текущего поколения, известный в России под именем Quoris, предлагается с двумя агрегатами: 3,8-литровым двигателем V6 мощностью 334 лошадиные силы (395 Нм) и 424-сильной пятилитровой «восьмеркой». В обоих случаях коробка передач — это только восьмиступенчатый «автомат».

Kia K900 текущего поколения

Kia K900 текущего поколения

Ожидается, что после смены поколений, K900 получит полноприводную модификацию и 3,3-литровую «битурбошестерку» от гранд-турера Kia Stinger. Ее отдача 370 лошадиных сил и 510 Нм крутящего момента.

Kia K900 текущего поколения

Kia K900 текущего поколения

Публичный дебют Kia K900 нового поколение состоится в этом году. Один из вариантов — автосалон в Нью-Йорке, который пройдет в конце марта.

На российском рынке Kia Quoris доступен с 3,8- и 5,0-литровыми двигателями. В список стандартного оснащения модели входит светодиодная оптика, отделка интерьера деревом и кожей, камера заднего вида с динамической разметкой, трехзонный климат-контроль, а также передние сиденья с вентиляцией. Цена — минимум 2 619 900 рублей (за машину 2017 модельного года и с учетом скидок).

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Теги:
KiaQuorisK900
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