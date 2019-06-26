Фотографии салона нового Kia Mohave слили в Сеть

Сменивший поколение Mohave сохранит рамную конструкцию и будет доступен как с подключаемым полным, так и с задним приводом.

Концепт будущего серийного Mohave был представлен на моторшоу в Сеуле в конце марта. От прототипа «товарная» версия внедорожника получит фирменную радиаторную решетку с бесшовной интеграцией светодиодных фар.