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13:26

Фотографии салона нового Kia Mohave слили в Сеть

На снимках запечатлена цифровая приборная панель внедорожника

На южнокорейском портале Naver опубликовали первые шпионские изображения некоторых деталей интерьера следующего поколения Kia Mohave. На снимки попали панель приборов, экран мультимедийной системы и «шайба» переключения режимов движения.
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Судя по фотографиям, модель обзавелась единым цифровым экраном на приборной панели, однако от обилия кнопок на центральной консоли в Kia, по всей видимости, не отказались. Также можно заметить информационно-развлекательную систему с тач-скрином и «шайбу» на тоннеле, с помощью которой можно выбрать один из нескольких режимов езды: «Комфорт», «Эко» и «Спорт», а также «Песок», «Снег» и «Грязь».

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Сменивший поколение Mohave сохранит рамную конструкцию и будет доступен как с подключаемым полным, так и с задним приводом.

Концепт будущего серийного Mohave был представлен на моторшоу в Сеуле в конце марта. От прототипа «товарная» версия внедорожника получит фирменную радиаторную решетку с бесшовной интеграцией светодиодных фар.

На сегодняшний день модель продается в России в дизельной модификации с 3.0 V6 мощностью 250 лошадиных сил в сочетании с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач. Цены начинаются от 2 619 900 рублей.

Источник: Naver
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