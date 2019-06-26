Фотографии салона нового Kia Mohave слили в Сеть

Судя по фотографиям, модель обзавелась единым цифровым экраном на приборной панели, однако от обилия кнопок на центральной консоли в Kia, по всей видимости, не отказались. Также можно заметить информационно-развлекательную систему с тач-скрином и «шайбу» на тоннеле, с помощью которой можно выбрать один из нескольких режимов езды: «Комфорт», «Эко» и «Спорт», а также «Песок», «Снег» и «Грязь».
Сменивший поколение Mohave сохранит рамную конструкцию и будет доступен как с подключаемым полным, так и с задним приводом.
Концепт будущего серийного Mohave был представлен на моторшоу в Сеуле в конце марта. От прототипа «товарная» версия внедорожника получит фирменную радиаторную решетку с бесшовной интеграцией светодиодных фар.
На сегодняшний день модель продается в России в дизельной модификации с 3.0 V6 мощностью 250 лошадиных сил в сочетании с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач. Цены начинаются от 2 619 900 рублей.