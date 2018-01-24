Новинку оснастили литровым турбомотором

Пульс

Kia представила «спортивную» версию хэтчбека Rio

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24 января 2018

Компания Kia раскрыла подробности о «спортивном» хэтчбеке Rio для европейского рынка – GT-Line. Новинка, оснащенная литровым турбомотором T-GDi, дебютирует на Женевском автосалоне в марте текущего года.

[Первый тест Kia Rio X-Line: хэтчбека, который хочет быть кроссовером](https://motor.ru/testdrives/kiarioxlinetest.htm)

Первый тест Kia Rio X-Line: хэтчбека, который хочет быть кроссовером

От стандартных машин Rio GT-Line отличается 17-дюймовыми колесными дисками, глянцево-черной решеткой радиатора, светодиодными противотуманными фарами, спойлером и двойным выхлопом.

В список оснащения хэтчбека войдут адаптивные фары, мультимедийная система с семидюймовым сенсорным дисплеем, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, камера заднего вида, обогрев руля и сидений, а также система предотвращения столкновений с функцией определения пешеходов.

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Сначала Kia Rio GT-Line будет оснащаться только с турбомотором 1.0 мощностью 120 лошадиных сил (173 Нм) и шестиступенчатой «механикой». Позднее для хэтчбека будут доступны атмосферники объемом 1,25 и 1,4 литра, а также семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

Продажи Kia Rio GT-Line в Великобритании начнутся весной текущего года.

На российском рынке Kia Rio хэтчбек доступен только во вседорожном исполнении X-Line. Модель предлагается с 1,4- или 1,6-литровым атмосферником мощностью 100 и 123 лошадиные силы соответственно. Цена — от 706 410 рублей.

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