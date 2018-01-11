В России началась сборка самой мощной Kia

На заводе «Автотор» в Калининграде началась крупноузловая сборка самой мощной модели Kia — фастбека Stinger. Первые машины заказчики получат в марте текущего года. Цена модели составит минимум 1 999 900 рублей.

В России Stinger будет доступен с двумя силовыми установками и двумя типами привода. Базовой станет двухлитровая «турбочетверка» — она доступна для машин с задним и полным приводом. Мощностью агрегата составляет 247 лошадиных сил и 353 Нм крутящего момента.

Топовая версия Kia Stinger будет оснащаться 3,3-литровым битурбомотором V6 мощностью 370 лошадиных сил и 510 Нм крутящего момента. С нуля до «сотни» полноприводный фастбек сможет разгоняться за 4,9 секунды.

Все машины будут комплектоваться восьмиступенчатым «автоматом» с возможностью ручного переключения передач и подрулевыми лепестками.

Дебют самой быстрой модели в истории марки состоялся в 2017 году на автосалоне в Детройте. Машина построена на новой платформе, которая на 55 процентов состоит из высокопрочных сталей. В список оснащения Stinger входят адаптивные амортизаторы, а также система изменения усилия на руле. Для полноприводных модификаций доступна система контроля вектора тяги.