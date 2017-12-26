Первые автомобили доберутся до заказчиков в марте

Пульс

Названа российская цена Kia Stinger

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26 декабря 2017

Компания Kia назвала стоимость модели Stinger для российского рынка. Базовый вариант с двухлитровым турбомотором и задним приводом будет стоить от 1 999 900 рублей. Остальные цены и комплектации будут объявлены в феврале, а первые автомобили доберутся до заказчиков в марте.

[BMW, Audi: с кем еще будет биться за покупателей заднеприводный Kia Stinger](https://motor.ru/news/ruskiastinger-09-10-2017.htm)

BMW, Audi: с кем еще будет биться за покупателей заднеприводный Kia Stinger

Двухлитровый бензиновый двигатель семейства Theta II оснащается непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом. Агрегат выдает 248 лошадиных сил и 353 Нм крутящего момента. С таким мотором Kia Stinger сможет набирать «сотню» за шесть секунды.

Этот двигатель также будет в модификации с полным приводом, подготовленной специально для российского рынка.

На российском рынке модель получит и 370-сильный шестицилиндровый битурбо мотор с непосредственным впрыском. Этот вариант будет предлагаться исключительно с полным приводом. «Сотню» Stinger с таким агрегатом наберет за 4,9 секунды.

Оба мотор работают в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Об оснащении «Стингера» пока не сообщается. В других странах модель комплектуется светодиодными фарами, проекционным дисплеем, беспроводной зарядкой для смартфона и адаптивным круизом.

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