Раскрыт вседорожный Kia Ceed с 18-сантиметровым клиренсом

Габаритная длина новинки составляет 4395 миллиметров, ширина – 1826 миллиметров, высота – 1490, а размер колесной базы достигает 2650 миллиметров. Таким образом, Kia XCeed получился на 85 миллиметров длиннее, на 26 миллиметров шире и 43 миллиметра ниже обычной пятидверки Ceed. Расстояние между осями у обеих моделей одинаковое. Дорожный просвет «вседорожника» составляет 174 миллиметра (на 16-дюймовых колесах) или 184 миллиметра (на 18-дюймовых).
В салоне посадка водителя и пассажиров на 42 миллиметров выше, чем в обычном Ceed. Объем багажника составляет 426 литров при поднятых задних сиденьях (у пятидверки 395 литров) и 1378 литров при сложенных. Дверца багажника может быть оснащена электроприводом.
Кросс-хэтч получил новые пружины и амортизаторы. Передние и задние пружины стали мягче на семь и четыре процента соответственно, а ограничители хода амортизаторов теперь гидравлические.
Kia XCeed предлагается бензиновыми турбомоторами объемом 1,0, 1,4 и 1,6 литра, которые выдают 120, 140 и 204 силы соответственно. Также будет доступен 1,6-литровый дизель мощностью 115 и 136 сил. «Механика» есть только у самого младшего бензинового агрегата, а другие двигатели сочетаются только с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. В 2020-м дебютирует и гибридный вариант с 48-вольтовой сетью.
Новинка получила 12,3-дюймовую цифровую приборную панель, мультимедийный комплекс с 10,25-дюймовым экраном, адаптивный круиз, функцию удержания в полосе, а также систему UVA Connect, позволяющую контролировать некоторые параметры машины с помощью смартфона.
Выпуск машины начнется в августе. Окончательное решение о выводе машины на российский рынок пока не принято.