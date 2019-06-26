Раскрыт вседорожный Kia Ceed с 18-сантиметровым клиренсом

Kia XCeed предлагается бензиновыми турбомоторами объемом 1,0, 1,4 и 1,6 литра, которые выдают 120, 140 и 204 силы соответственно. Также будет доступен 1,6-литровый дизель мощностью 115 и 136 сил. «Механика» есть только у самого младшего бензинового агрегата, а другие двигатели сочетаются только с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. В 2020-м дебютирует и гибридный вариант с 48-вольтовой сетью.