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14:00

Nissan сделал модный кроссовер на базе «Дастера»

В Индии дебютировал паркетник Kicks на платформе B0

Индийское подразделение компании Nissan представило свой вариант компактного паркетника Kicks. Внешне он повторяет одноименную модель для США, Латинской Америки и Китая, но техническая начинка у него другая — от кроссовера Renault Duster.

Небольшой кроссовер Nissan Kicks в виде концепт-кара был представлен в 2014 году на автосалоне в Сан-Паулу, а двумя годами позже с минимальными изменениями его запустили в производство на заводе Nissan в штате Рио-де-Жанейро.

Сейчас переднеприводный кроссовер выпускают предприятия в Мексике, Бразилии, Китае и Малайзии. Машина, созданная на платформе V от хэтчбека Nissan Micra, продается в США, Канаде, Латинской Америке, многих странах Азии. Хотя по размерам Kicks лишь немного уступает «Кашкаю», он заметно беднее оснащен, и на ряде рынков пришел на смену компактному кроссоверу Juke.

Машина для индийского рынка заимствовала у «глобального» Kicks внешность и часть силовой структуры кузова. Все это скрестили с платформой B0, на которой построен кроссовер Renault Duster.

При этом Nissan Kicks для индийского рынка стал немного крупнее своего прообраза: колесная база увеличилась до 2673 миллиметров (+63 мм), общая длина — до 4384 миллиметров (+89 мм). Кроме того, этот Kicks выше своего латиномериканского тезки на 66 миллиметров (1656 миллиметров).

Других подробностей о машине пока нет. Индийские автожурналисты предполагают, что силовые агрегаты будут заимствованы у соплатформенных кроссоверов Nissan Terrano, Renault Duster и Captur, которые уже выпускаются в Индии. Модель получит дизель мощностью 110 лошадиных сил и 106-сильный бензиновый мотор, оба объемом 1,5 литра.

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На первых порах Kicks будет оснащаться только механическими коробками передач (шестиступенчатой на дизеле и пятиступенчатой с бензиновым мотором). Но позже появится выбор: с бензиновым мотором можно будет получить бесступенчатый вариатор, а с дизелем — «автомат».

Перенос модели Kicks для индийского рынка на платформу B0 выглядит оправданно с технологической точки зрения. Как и в России, там выпускается целый ряд моделей на этой платформе — кроссоверы Renault Duster, Renault Captur и Nissan Terrano и компактвэны Renault Lodgy.

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Перенос популярной модели на платформу B0 — уже проверенный концепт для альянса Renault-Nissan. Таким образом был создан кроссовер Renault Kaptur для российского рынка — внешность европейского Renault Captur соединили с проверенной техникой от «Дастера». Сейчас выпуск таких машин налажен и за пределами РФ — в Бразилии и Индии.

С появлением кроссовера Nissan Kicks на платформе B0 его выпуск может быть оправдан и в России. Он мог бы выпускаться на заводе «Автофрамос» в Москве — на одном конвейере с Renault Duster, Renault Captur и Nissan Terrano.

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