Nissan сделал модный кроссовер на базе «Дастера»

Сейчас переднеприводный кроссовер выпускают предприятия в Мексике, Бразилии, Китае и Малайзии. Машина, созданная на платформе V от хэтчбека Nissan Micra, продается в США, Канаде, Латинской Америке, многих странах Азии. Хотя по размерам Kicks лишь немного уступает «Кашкаю», он заметно беднее оснащен, и на ряде рынков пришел на смену компактному кроссоверу Juke.

Машина для индийского рынка заимствовала у «глобального» Kicks внешность и часть силовой структуры кузова. Все это скрестили с платформой B0, на которой построен кроссовер Renault Duster.