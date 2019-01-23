Раскрыты детали о Nissan Kicks на базе «Дастера». Он доберется и до России

Несмотря на внешнее сходство с «мировым» кроссовером, индийскую версию выдает целый ряд нюансов — например, бампера другой формы и решетка радиатора с более простым рисунком ячеек. Есть и более существенные отличия: пороги кузова прикрыты дверями, а вместо глухих треугольников в углах передних стекол стоят неподвижные форточки — ведь зеркала на ножках крепятся к самим дверям.

Интерьер выполнен в одном духе с «мировой» версией кроссовера — их роднит контрастная накладка во всю ширину передней панели. Но отличаются практически все детали: у Nissan Kicks иначе выполнены центральные воздуховоды, а блок климат-контроля и щиток приборов с цифровым спидометром заимствованы у Renault Kaptur.