В России запретят повышать стоимость поездок на такси для родителей с детьми

В России запретят повышать стоимость поездок на такси для родителей с детьмиСегодня цены могут увеличиваться на 50 процентов в процессе заказа
В ходе обсуждения законопроекта депутаты заявили, что сегодня перевозчики могут увеличивать стоимость поездки на 50 процентов во время заказа, если фрахтователь указывает необходимость наличия детского кресла на время поездки. При этом подобные устройства отсутствуют в большинстве автомобилей такси, что снижает доступность услуги для пассажиров с детьми, а также увеличивает траты по сравнению с другими пассажирами.
Авторы инициативы считают, что новые поправки позволят сделать поездки на такси доступнее для родителей с детьми. Кроме того, законопроект урегулирует стоимость перевозок для пассажиров.
На прошлой неделе стало известно, что в России резко вырастет стоимость такси. В зависимости от населенного пункта, стоимость машин и топлива подорожание может составить до 19 процентов.