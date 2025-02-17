В России запретят повышать стоимость поездок на такси для родителей с детьми

Сегодня цены могут увеличиваться на 50 процентов в процессе заказа

Депутаты хотят запретить увеличивать стоимость поездок на такси с детьми. В нижнюю палату Парламента внесли законопроект, согласно которому перевозчики не смогут повышать цены на поездки на легковом такси для пассажиров с деться более чем на пять процентов от первоначальной стоимости. При этом корректировка цены будет возможна только в том случае, если пассажирам потребуется наличие детского удерживающего устройства. Кроме того, таксопарки обяжут установить детские кресла в половину машин.