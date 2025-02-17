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Опубликовано 17 февраля 2025, 19:43
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В России запретят повышать стоимость поездок на такси для родителей с детьми

Сегодня цены могут увеличиваться на 50 процентов в процессе заказа
Депутаты хотят запретить увеличивать стоимость поездок на такси с детьми. В нижнюю палату Парламента внесли законопроект, согласно которому перевозчики не смогут повышать цены на поездки на легковом такси для пассажиров с деться более чем на пять процентов от первоначальной стоимости. При этом корректировка цены будет возможна только в том случае, если пассажирам потребуется наличие детского удерживающего устройства. Кроме того, таксопарки обяжут установить детские кресла в половину машин.
В России запретят повышать стоимость поездок на такси для родителей с детьми
© Adobe Fotostock
Анастасия Мельник

В ходе обсуждения законопроекта депутаты заявили, что сегодня перевозчики могут увеличивать стоимость поездки на 50 процентов во время заказа, если фрахтователь указывает необходимость наличия детского кресла на время поездки. При этом подобные устройства отсутствуют в большинстве автомобилей такси, что снижает доступность услуги для пассажиров с детьми, а также увеличивает траты по сравнению с другими пассажирами.

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Авторы инициативы считают, что новые поправки позволят сделать поездки на такси доступнее для родителей с детьми. Кроме того, законопроект урегулирует стоимость перевозок для пассажиров.

На прошлой неделе стало известно, что в России резко вырастет стоимость такси. В зависимости от населенного пункта, стоимость машин и топлива подорожание может составить до 19 процентов.

Источник:РИА «Новости»
Автор:Анастасия Мельник
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