С молотка пустят Land Rover Defender короля Великобритании

Автомобиль использовали для публичных мероприятий

На торгах продадут Land Rover Defender принца Уэльского. По данным британской газеты The Sun, продажей королевского внедорожника займется аукционный дом Iconic. Автомобиль отличается наличием нескольких необычных решений, разработанных специально для участия короля в массовых мероприятиях. При этом специалистам не удалось обнаружить ни одной фотографии монарха рядом с внедорожником.