С молотка пустят Land Rover Defender короля Великобритании

С молотка пустят Land Rover Defender короля ВеликобританииАвтомобиль использовали для публичных мероприятий
Land Rover Defender 1978 года в зеленом цвете Keswick Green доставили в королевскую резиденцию в ноябре 2010 года. Об этом свидетельствует сохранившееся письмо, адресованное тогдашнему главному шоферу принца Уэльского Тиму Уильямсу. Кроме того, существуют и другие официальные документы, подтверждающие принадлежность внедорожника королевской семье.
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Внедорожник оснащен подогревом всех сидений, а также обогревом стекол. Судя по фотографиям, автомобиль принца Уэльского имеет небольшие следы износа. Стоимость королевкой модели аукционисты раскроют перед началом торгов.
В ноябре прошлого года в Сети появились фотографии невероятной автомобильной коллекции султана Брунея. Эксперты оценили стоимость роскошного собрания примерно в пять миллиардов долларов.