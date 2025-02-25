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Опубликовано 25 февраля 2025, 18:56
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С молотка пустят Land Rover Defender короля Великобритании

Автомобиль использовали для публичных мероприятий
На торгах продадут Land Rover Defender принца Уэльского. По данным британской газеты The Sun, продажей королевского внедорожника займется аукционный дом Iconic. Автомобиль отличается наличием нескольких необычных решений, разработанных специально для участия короля в массовых мероприятиях. При этом специалистам не удалось обнаружить ни одной фотографии монарха рядом с внедорожником.
С молотка пустят Land Rover Defender короля Великобритании
© The Sun
Анастасия Мельник

Land Rover Defender 1978 года в зеленом цвете Keswick Green доставили в королевскую резиденцию в ноябре 2010 года. Об этом свидетельствует сохранившееся письмо, адресованное тогдашнему главному шоферу принца Уэльского Тиму Уильямсу. Кроме того, существуют и другие официальные документы, подтверждающие принадлежность внедорожника королевской семье.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© The Sun

Внедорожник оснащен подогревом всех сидений, а также обогревом стекол. Судя по фотографиям, автомобиль принца Уэльского имеет небольшие следы износа. Стоимость королевкой модели аукционисты раскроют перед началом торгов.

В ноябре прошлого года в Сети появились фотографии невероятной автомобильной коллекции султана Брунея. Эксперты оценили стоимость роскошного собрания примерно в пять миллиардов долларов.

Источник:The Sun
Автор:Анастасия Мельник
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#Land Rover
#Аукционы