Китайцы отказались покупать автомобили нового бренда AUDI

Продажи E5 Sportback, собранного в рамках совместного предприятия Audi с SAIC, начались в августе 2025 года. Изначальный ценник казался привлекательным: от 235,9 тыс. до 319,9 тыс. юаней (около $ 34,3 тыс. — $ 46,6 тыс.). Однако покупатели не оценили стараний.

По итогам января 2026 года было реализовано всего 420 автомобилей, а общий тираж с момента запуска едва добрался до отметки в 7 тыс. машин. Это катастрофически мало для рынка, где местные конкуренты, такие как Xiaomi SU7, разошлись тиражом более 250 тыс. экземпляров только за прошлый год.

Чтобы хоть как-то стимулировать спрос, AUDI объявила о временной акции, снизив цену модели сразу на 30 тыс юаней (около $ 4,3 тыс.).

