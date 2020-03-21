Китайцы построили клон электрического Smart

Но если внешне клон практически неотличим от европейского оригинала Smart Forfour, то в технической части разница существенная. По размерам версия BAIC уступает немецкому ситикару: в длину он составляет 3239 миллиметров (показатель Smart 3495 миллиметров), в ширину – 1585 миллиметров (1640 миллиметров), в высоту — 1541 миллиметров (1550 миллиметров). Колесная база также стала меньше и составляет 2240 миллиметров против оригинальных 2490.
Мощность электромотора модели BAIC составляет всего 27 лошадиных сил, что втрое меньше, чем у «Смарта». Максимальная скорость – 100 километров в час. Данные о запасе хода производитель предпочел не раскрывать.
Концерн Daimler AG в сотрудничестве с BAIC создал предприятие в Китае, где совместными усилиями выпускаются модели Mercedes-Benz для местного рынка. Кроме того, Daimler владеет 12 процентами BAIC, а китайцы в свою очередь получили пять процентов от капитала европейцев.