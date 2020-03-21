Китайцы построили клон электрического Smart

Но если внешне клон практически неотличим от европейского оригинала Smart Forfour, то в технической части разница существенная. По размерам версия BAIC уступает немецкому ситикару: в длину он составляет 3239 миллиметров (показатель Smart 3495 миллиметров), в ширину – 1585 миллиметров (1640 миллиметров), в высоту — 1541 миллиметров (1550 миллиметров). Колесная база также стала меньше и составляет 2240 миллиметров против оригинальных 2490.