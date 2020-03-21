Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
12:43

Китайцы построили клон электрического Smart

Автомобиль появится на китайском рынке под брендом BAIC

Анастасия Дубина
Китайский автопроизводитель BAIC построил компактный городской электрокар, который в точности повторяет дизайн электрического Smart. При этом компания является партнером Daimler AG, который выпускает оригинальную модель.

Но если внешне клон практически неотличим от европейского оригинала Smart Forfour, то в технической части разница существенная. По размерам версия BAIC уступает немецкому ситикару: в длину он составляет 3239 миллиметров (показатель Smart 3495 миллиметров), в ширину 1585 миллиметров (1640 миллиметров), в высоту — 1541 миллиметров (1550 миллиметров). Колесная база также стала меньше и составляет 2240 миллиметров против оригинальных 2490.

Мощность электромотора модели BAIC составляет всего 27 лошадиных сил, что втрое меньше, чем у «Смарта». Максимальная скорость 100 километров в час. Данные о запасе хода производитель предпочел не раскрывать.

Концерн Daimler AG в сотрудничестве с BAIC создал предприятие в Китае, где совместными усилиями выпускаются модели Mercedes-Benz для местного рынка. Кроме того, Daimler владеет 12 процентами BAIC, а китайцы в свою очередь получили пять процентов от капитала европейцев.

Источник: chejiahao.autohome.com