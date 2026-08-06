Китайцы выпустили кроссовер Luxeed RX с внешностью Ferrari Purosangue

Новинка получила широкие задние крылья и низкую линию крыши. Передняя часть отличается затемненной решеткой радиатора, воздухозаборниками, тонкими светодиодными фарами и черным логотипом. На крыше установлен лидар, а двери оснащены выдвижными ручками.

Luxeed RX будет предлагаться с тремя вариантами аккумуляторных батарей и двумя типами привода. Базовая версия с задним приводом и батареей на 81,1 кВт·ч выдает 371 л.с. Более мощные модификации с двумя электромоторами и батареями на 100 кВт·ч развивают 585 л.с. Запас хода варьируется от 700 до 852 км. по циклу CLTC в зависимости от комплектации.

Цены на новинку пока не объявлены, но ожидается, что они будут сопоставимы со стоимостью Xiaomi YU7, который стартует от 253 500 юаней (около 37 000 долларов США).