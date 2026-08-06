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Опубликовано 06 августа 2026, 16:23
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Китайцы выпустили кроссовер Luxeed RX с внешностью Ferrari Purosangue

Chery представила кроссовер Luxeed RX с дизайном как у Ferrari Purosangue. Китайские компании Chery и Huawei совместно представили новый электрический кроссовер Luxeed RX, который уже успел привлечь внимание своим дизайном, напоминающим гибрид Ferrari Purosangue и Xiaomi YU7. Автомобиль, ранее показанный в тизерах, теперь полностью рассекречен и готовится к выходу на рынок Поднебесной, сообщает Carscoops.
Luxeed RX
Luxeed RX
© Chery
Алексей Морозов
Алексей Морозов

Новинка получила широкие задние крылья и низкую линию крыши. Передняя часть отличается затемненной решеткой радиатора, воздухозаборниками, тонкими светодиодными фарами и черным логотипом. На крыше установлен лидар, а двери оснащены выдвижными ручками.

Luxeed RX будет предлагаться с тремя вариантами аккумуляторных батарей и двумя типами привода. Базовая версия с задним приводом и батареей на 81,1 кВт·ч выдает 371 л.с. Более мощные модификации с двумя электромоторами и батареями на 100 кВт·ч развивают 585 л.с. Запас хода варьируется от 700 до 852 км. по циклу CLTC в зависимости от комплектации.

Цены на новинку пока не объявлены, но ожидается, что они будут сопоставимы со стоимостью Xiaomi YU7, который стартует от 253 500 юаней (около 37 000 долларов США).

Luxeed RX

© Chery

Источник:Carscoops
Автор:Алексей Морозов
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#Chery
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