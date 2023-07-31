Китайская SAIC наладит производство автомобилей MG в Европе

SAIC производит модели для европейского рынка в Китае, но даже с 10-процентной пошлиной они стоят дешевле конкурентов. Так, например, хэтчбек MG4, который по итогам первой половины 2023 года оказался шестым по популярности электрокаром в Европе, стоит от 32,3 тысячи евро. Для сравнения, его одноклассник Volkswagen ID.4 обойдется минимум в 39,9 тысячи евро.

Ожидается, что именно MG4 и станет первой локализированной моделью в Европе, и к тому времени он, вероятно, успеет сменить поколение. Его производство обойдется дороже, чем сборка в Китае, но SAIC готова на это пойти, чтобы не платить ввозные пошлины и не бояться их повышения в будущем.