Китайская SAIC наладит производство автомобилей MG в Европе

Китайская SAIC наладит производство автомобилей MG в ЕвропеMG — британская автомобильная компания, которая почти два десятилетия принадлежит китайцам
Китайский концерн SAIC будет собирать электрокары марки MG в Европе. MG — это изначально британский бренд, но с 2005 года им владеют китайцы. Модели MG представлены на европейском рынке и последнее время их продажи растут: за первую половину 2023 года европейцы купили почти 104,3 тысячи машин MG, что на 128 процентов больше, чем за тот же период 2022-го. Теперь же подразделение MG Motor Europe намеревается организовать производство электрокаров в одной из европейских стран, что освободит компанию от необходимости платить 10-процентную таможенную пошлину.
SAIC производит модели для европейского рынка в Китае, но даже с 10-процентной пошлиной они стоят дешевле конкурентов. Так, например, хэтчбек MG4, который по итогам первой половины 2023 года оказался шестым по популярности электрокаром в Европе, стоит от 32,3 тысячи евро. Для сравнения, его одноклассник Volkswagen ID.4 обойдется минимум в 39,9 тысячи евро.
Ожидается, что именно MG4 и станет первой локализированной моделью в Европе, и к тому времени он, вероятно, успеет сменить поколение. Его производство обойдется дороже, чем сборка в Китае, но SAIC готова на это пойти, чтобы не платить ввозные пошлины и не бояться их повышения в будущем.
Помимо MG4, китайско-британская марка представлена на европейском рынке универсалом MG5, кроссовером ZS EV, плагин-гибридным вседорожником EHS и полностью электрическим Marvel R. На официальном сайте MG Motor Europe упоминается и родстер Cyberster.
В России тоже начали появляться автомобили MG — их возят в частном порядке. Например, в начале года в продаже появился MG HS для китайского рынка, который унифицирован с другой моделью SAIC, Roewe RX5. Под капотом у кроссовера, оцененного в 2,6 миллиона рублей, бензиновый двигатель объемом 1,5 литра мощностью 169 лошадиных сил, сочетающийся с семиступенчатым преселективным роботом и передним приводом. На классифайдах можно найти и другие объявления о продаже новых автомобилей MG. Хэтчбек MG Mulan 2023 года предлагают купить за 2,37 миллиона рублей, а кроссовер ZS 2022 года выпуска обойдется в 2,7 миллиона.