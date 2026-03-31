Китайские заводы массово сокращают рабочих, чтобы снижать стоимость авто

Сокращение происходит на фоне того, что автопроизводители сосредотачиваются на повышении операционной эффективности — это следующий этап конкуренции на рынке электромобилей.

Логика китайских промышленников объясняется так: чем выше будет операционная эффективность, тем более доступными, но притом высокотохнологичными будут выпускаемые автомобили.

Что касется конкретно BYD, то его чистая прибыль по итогам 2025 года составила 326,2 млрд юаней (45,6 млрд долларов США), что примерно на 19% меньше, чем годом ранее.

Снижение объясняется ценовым давлением на внутреннем рынке электромобилей и продолжающимися инвестициями: так, компания сохранила объём расходов на НИОКР на уровне 634 миллиардов юаней.

В России уникальное ландо «ВАЗ-2018» хотят продать за 1 млн рублей

Грузовая марка Sitrak [предложит](https://motor.ru/news/gruzovaya-marka-sitrak-predlozhit-rossiyanam-legkovye-avtomobili-27−03−2026.htm

) россиянам легковые автомобили