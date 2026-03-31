Опубликовано 31 марта 2026, 11:041 мин.
Китайские заводы массово сокращают рабочих, чтобы снижать стоимость авто
Компания BYD сократила 100 тысяч рабочих мест. В 2025 году численность персонала китайской компании BYD сократилась до 870 тыс. сотрудников, что примерно на 100 тыс. человек (или около 10%) меньше, чем было годом ранее. Компания объяснила массовые сокращения реструктуризацией, повышением эффективности и мерами по управлению затратами.
© BYD
Сокращение происходит на фоне того, что автопроизводители сосредотачиваются на повышении операционной эффективности — это следующий этап конкуренции на рынке электромобилей.
Логика китайских промышленников объясняется так: чем выше будет операционная эффективность, тем более доступными, но притом высокотохнологичными будут выпускаемые автомобили.
Что касется конкретно BYD, то его чистая прибыль по итогам 2025 года составила 326,2 млрд юаней (45,6 млрд долларов США), что примерно на 19% меньше, чем годом ранее.
Снижение объясняется ценовым давлением на внутреннем рынке электромобилей и продолжающимися инвестициями: так, компания сохранила объём расходов на НИОКР на уровне 634 миллиардов юаней.
Источник:CarNewsChina
Автор:Алексей Кованов