Опубликовано 15 февраля 2026, 09:411 мин.
Китайский флагман с немецкими корнями: стали известны новые детали о кроссовере Audi E7X
Флагманский кроссовер Audi E7X проходит зимние тесты в Китае. Премьера серийного автомобиля ожидается в ближайшие месяцы, а старт продаж — во второй половине 2026 года.
© Carnewschina.com
Габариты новинки составляют 5049 мм в длину, 1997 мм в ширину и 1710 мм в высоту при колесной базе 3060 мм.
Силовая линейка включает заднеприводную версию с одним электромотором мощностью 300 кВт (402 л.с.) и полноприводную модификацию с двухмоторной установкой совокупной отдачей 500 кВт (670 л.с.). Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 230 км/ч.
Автомобиль будет предлагаться с двумя вариантами тяговых батарей: емкостью 100 кВт·ч и 109,3 кВт·ч. Запас хода на одной зарядке варьируется от 635 до 751 километра по циклу CLTC.
