Китайский флагман с немецкими корнями: стали известны новые детали о кроссовере Audi E7X

Габариты новинки составляют 5049 мм в длину, 1997 мм в ширину и 1710 мм в высоту при колесной базе 3060 мм.

Силовая линейка включает заднеприводную версию с одним электромотором мощностью 300 кВт (402 л.с.) и полноприводную модификацию с двухмоторной установкой совокупной отдачей 500 кВт (670 л.с.). Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 230 км/ч.

Автомобиль будет предлагаться с двумя вариантами тяговых батарей: емкостью 100 кВт·ч и 109,3 кВт·ч. Запас хода на одной зарядке варьируется от 635 до 751 километра по циклу CLTC.

