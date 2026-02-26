Китайский квадрат: за обновленный миникар Wuling Hongguang просят 500 тысяч рублей

Главное визуальное изменение — новые круглые фары, соединенные светодиодной полосой. В отличие от предшественника, обновленная версия предлагается исключительно с пятью дверями.

Из-за измененных бамперов габариты автомобиля немного выросли: длина теперь составляет 3268 мм (+12 мм), ширина — 1520 мм (+10 мм), высота — 1575 мм (-3 мм). Колесная база осталась прежней — 2190 мм. Покупателям предложат три цвета кузова: серый, зеленый и бежевый. Классические белый и черный цвета из палитры исчезли.

Обновленный Hongguang Mini EV оснащается 30-киловаттным (42 л.с.) электромотором. Данные о батарее и запасе хода пока не раскрываются. В салоне, как и прежде, четыре посадочных места.

Ожидается, что продажи обновленной пятидверной версии стартуют в ближайшее время. Ценовой диапазон, скорее всего, останется на уровне текущей модели: примерно от 44 800 до 50 800 юаней (около 560 тыс. — 635 тыс. рублей по текущему курсу).

