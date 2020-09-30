Китайский создатель копии Gelandewagen представил копию Jeep

Фирма Beijing представила модель BJ20 в 2015 году. Кроссовер получил удивительно похожий на Jeep Compass дизайн. По мнению специалистов, именно схожий с американским внедорожником экстерьер стал причиной низкой популярности автомобиля в Китае. В результате китайская компания добавила в свое навзание приставку Offroad, а также сменила индекс будущей модели.