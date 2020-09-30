Китайский создатель копии Gelandewagen представил копию Jeep

Фирма Beijing представила модель BJ20 в 2015 году. Кроссовер получил удивительно похожий на Jeep Compass дизайн. По мнению специалистов, именно схожий с американским внедорожником экстерьер стал причиной низкой популярности автомобиля в Китае. В результате китайская компания добавила в свое навзание приставку Offroad, а также сменила индекс будущей модели.
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Вседорожник BJ30 получил сопоставимые габариты с Kia Sportage. Длина модели составляет 4505 миллиметров, колесная баба – 2675 миллиметров. В отличие от младшей версии, BJ30 получил более массивную переднюю часть, которая включает измененную радиаторную решетку, классическую оптику (вместо раздвоенных передних фар BJ20) и по три дизайнерских элемента, имитирующих воздухозаборники и выхлопные патрубки в переднем и заднем бамперах.
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Под капотом нового китайского вседорожника остался прежний полуторалитровый турбомотор мощностью 156 лошадиных сил. Агрегат переднеприводного автомобиля работает в паре с шестиступенчатой «механикой» или вариатором. Продажи Beijing Offroad BJ30 начнутся в Китае в октябре. Стоимость модели пока не раскрывается.
В середине апреля китайская компания Hengtian Automobile поделилась изображениями нового рамного внедорожника L4600, который прозвали копией Toyota Land Cruiser 200 за очень похожий дизайн. Для Hengtian эта модель станет первым автомобилем подобного класса, так как ранее автопроизводитель специализировался на выпуске пикапов.