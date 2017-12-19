39-летняя Ferrari с телевизором, телефоном и видеокамерой уйдет с молотка

В середине января на аукцион Barrett-Jackson будет выставлен один из автомобилей легендарного американского кастомайзера Джорджа Барриса, придумавшего, в том числе, Бэтмобиль для сериала 1966 года и машину K.I.T.T. из сериала «Рыцарь дорог». На торги выставят доработанный спорткар Ferrari 308 GTS, принадлежавший лично Баррису.

Баррис купил эту «Феррари» в 1978 году, сразу же решив доработать автомобиль. Спорткар получил золотисто-коричневую окраску кузова с полосами в цвет итальянского флага, расширенные колесные арки, очень широкие шины с дисками BBS. Кроме того, были убраны выдвигающиеся фары, заменена решетка радиатора, добавлены новые спойлеры спереди и сзади.

Кроме того, у спорткара серьезно доработан интерьер. Автомобиль получил электронную приборную панель, телефон NEC, телевизор Sony, аудиосистему Kenwood, камеру заднего вида и специальную клавиатуру, с которой вводится код охранной системы.

Пробег Ferrari, оснащенной 250-сильным восьмицилиндровым двигателем, составляет 12,8 тысячи километров.

Сколько планируется выручить за машину, не уточняется.

Джордж Баррис вместе со своим братом Сэмом построил первый кастомный автомобиль в середине 1920-х, когда они еще учились в школе. В 18 лет он открыл свое первое ателье и создал для владельцев доработанных машин клуб Kustoms Car Club (написание названия именно через «К», а не через «С» с того времени стало ассоциироваться именно с Баррисом). Развиваться бизнес братьев стал после Второй мировой войны. Баррис строил автомобили не только для «Бэтмена» и «Рыцаря дорог», но и Ford Torino для фильма «Старски и Хатч». Позже его фирма занималась постройкой концепт-каров. Баррис скончался в 2015 году.