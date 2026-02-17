Классический Bugatti эмира Кувейта выставлен на продажу
Bugatti EB110 GT — один из самых технологичных суперкаров 1990-х и попытка вернуть легендарной французской марке былую славу. В 1994 году, когда этот автомобиль с номером шасси 071 приобрел первый владелец Гвальтьеро Гирибальди, до реинкарнации Bugatti под крылом концерна Volkswagen с тысячесильным Veyron оставалось целое десятилетие.
Первый хозяин владел машиной до 2005 года, затем она была продана на аукционе Bonhams. Суперкар с пробегом чуть более 7 тыс. км купил шейх Насер Мохаммед Аль-Ахмед Аль-Сабах, эмир и премьер-министра Кувейта. В его гараже машина провела последующие 17 лет, практически не выезжая: к моменту продажи его коллекции в 2023 году на одометре значились смешные 7105 км.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
При этом на технике негативно сказался долгий простой в морском климате. Пыль, коррозия и возраст потребовали полного вмешательства. Новый владелец доверил работу люксембургской мастерской Art & Revs. Специалисты разобрали машину до углепластикового монокока и провели полную ревизию всех узлов и агрегатов. При этом оригинальную краску и заводскую обработку поверхностей они сохранили.
После реставрации этот EB110 GT демонстрировался на публике: в 2024 году его показали на конкурсе элегантности The Quail в рамках Monterey Car Week, а год спустя — на парижском RetroMobile. Сейчас автомобиль находится в Люксембурге. Цену машины не раскрывают: ее сообщат только потенциальным покупателям. Bugatti EB110 GT оснащен 3,5-литровым бензиновым мотором V12 с четырьмя турбинами, он выдавал 560 л.с. В паре с двигателем работает шестиступенчатая механическая трансмиссия, предусмотрен полный привод. Разгон до «сотни» составляет менее 3,5 с. Тираж модели составил всего 96 экземпляров.