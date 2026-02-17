Классический Bugatti эмира Кувейта выставлен на продажу

Bugatti EB110 GT — один из самых технологичных суперкаров 1990-х и попытка вернуть легендарной французской марке былую славу. В 1994 году, когда этот автомобиль с номером шасси 071 приобрел первый владелец Гвальтьеро Гирибальди, до реинкарнации Bugatti под крылом концерна Volkswagen с тысячесильным Veyron оставалось целое десятилетие.

Первый хозяин владел машиной до 2005 года, затем она была продана на аукционе Bonhams. Суперкар с пробегом чуть более 7 тыс. км купил шейх Насер Мохаммед Аль-Ахмед Аль-Сабах, эмир и премьер-министра Кувейта. В его гараже машина провела последующие 17 лет, практически не выезжая: к моменту продажи его коллекции в 2023 году на одометре значились смешные 7105 км.